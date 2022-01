Ramos ndez sërish alarmet te PSG pak para duelit me Realin

Dëmtimet nuk i kanë dhënë pushim Sergio Ramos në vitin e fundit. Sipas Le Parisien , qendërmbrojtësi duhej të tërhiqej nga seanca stërvitore e djeshme me PSG – në për shkak të shqetësimit muskulor. Ish-kapiteni i Real Madridit nuk e sheh dritën në fund të tunelit për shkak të problemeve të tij të vazhdueshme fizike dhe kjo fatkeqësi e fundit vjen pak më shumë se dy javë para ndeshjes së parë të fazës së 16-të të Ligës së Kampionëve kundër ish-skuadrës së tij në Parkun e Princace.

Prezenca në ndeshjen e 1/16-tës së Kupës së Francës të hënën e ardhshme kundër Nices është në ajër. Sipas mediave të sipërpërmendura, Sergio Ramos mbetet mes pambuku dhe gjithçka tregon se ai nuk do të jetë në dispozicion të Mauricio Pochettino për të marrë Nice.

I mbërritur në Paris në verë pasi nuk ka rinovuar kontratën me Real Madridin , Ramos (35 vjeç) duket se nuk mund t’i japë fund kalvarit të tij me lëndime. Ai nuk ishte në gjendje të bënte debutimin e tij me PSG deri më 28 nëntor, por që atëherë ai nuk ka arritur të ketë vazhdimësi as në fushë dhe ka mundur të luajë vetëm pesë ndeshje deri më tani këtë sezon: katër në Ligue 1 dhe një në Kupën e Francës. .

Qendërmbrojtësi e kishte të shënuar me të kuqe në kalendar ndeshjen e Champions League kundër Madridit , e cila do të nisë në Paris më 15 shkurt, por duket se do të jetë e vështirë të mbërrijë në kushtet më të mira për të mund të startojë në qendër të mbrojtjes./albeu.com