Pushimet për hidratim po kthehen në burim gjigant të ardhurash për televizionet: mbi 250 milionë dollarë nga reklamat

Futja e pushimeve për hidratim është ndër ndryshimet më të spikatura të Kupës së Botës 2026.
FIFA ka përcaktuar që në secilën pjesë të ndeshjes të ketë nga një ndalesë treminutëshe, me arsyetimin se duhet mbrojtur shëndeti i futbollistëve për shkak të temperaturave të larta në shumë rajone të Shteteve të Bashkuara, Meksikës dhe Kanadasë.
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Për të siguruar të njëjtin standard për të gjitha skuadrat, kjo praktikë është aplikuar në çdo ndeshje, pa marrë parasysh kushtet e motit.
Edhe pse kjo zgjedhje ka ngjallur debate në ambientin e futbollit, për rrjetet televizive ajo është shfaqur si një rast i rrallë përfitimi ekonomik.
Tetë reklama shtesë në çdo ndeshje
Përfituesi më i madh nga ky ndryshim është Fox, që zotëron të drejtat e transmetimit në Shtetet e Bashkuara. Meqë loja ndalet për tre minuta dhe spotet publicitare mund të nisin afërsisht 20 sekonda pas fishkëllimës së arbitrit, ndërsa duhet të mbyllen 30 sekonda përpara rifillimit, televizioni ka në dispozicion rreth 130 sekonda për reklamim. Kjo i jep mundësi të transmetojë tetë reklama shtesë në çdo ndeshje.
Sipas BBC-së, specialistët e tregut publicitar në SHBA vlerësojnë se një spot 30-sekondësh gjatë këtyre ndërprerjeve kushton nga 176 mijë deri në 264 mijë euro. Për ndeshjet e përfaqësueses amerikane dhe finalen e Kupës së Botës, kjo tarifë mund të shkojë deri në 660 mijë euro.
Nisur nga këto të dhëna, llogaritet se Fox mund të sigurojë rreth 220 milionë euro vetëm nga pushimet për hidratim, që përkthehen në afërsisht 250 milionë dollarë. Në tërësi, gjatë 104 ndeshjeve të turneut, këto ndalesa krijojnë më shumë se shtatë orë e gjysmë hapësirë shtesë për reklama, një kohë që nuk ka ekzistuar në edicionet e mëparshme.
Një biznes tepër fitimprurës
Për Fox Sports, Botërori 2026 po rezulton një investim jashtëzakonisht i leverdishëm. Rrjeti kishte marrë më herët të drejtat televizive për Kupat e Botës 2018 dhe 2022, pasi kishte fituar garën me ESPN, me kushtin që turnetë të zhvilloheshin në verë.
Megjithatë, kalimi i Kupës së Botës 2022 në Katar në stinën e dimrit solli një përplasje kontraktuale mes Fox dhe FIFA-s.
Për të shmangur një çështje gjyqësore, FIFA zgjodhi ta zgjasë marrëveshjen me Fox edhe për Botërorin 2026, pa organizuar një garë të re ofertash. Sipas raportimeve, rrjeti pagoi rreth 427 milionë euro për këto të drejta.
“Për ne, është sikur të kemi dy sezone të NFL-së brenda një viti”, deklaroi Mike Mulvihill, president i analizave dhe informacionit në Fox Sports.
Fitime që mund të kalojnë një miliard euro
Efekti financiar i pushimeve për hidratim nuk ndalet vetëm te tregu amerikan. Çdo transmetues i ka shfrytëzuar këto minuta sipas qasjes së vet.
RTVE, televizioni publik spanjoll, transmeton vetëm reklama të sponsorëve të kombëtares së Spanjës, DAZN shfaq reklama me çmime më të ulëta, ndërsa BBC në Britaninë e Madhe nuk transmeton fare reklama gjatë këtyre ndërprerjeve.
Sipas ekspertëve të marketingut sportiv, të ardhurat në shkallë globale nga reklamat gjatë pushimeve për hidratim mund të kapërcejnë një miliard euro.
Këto projeksione mbështeten edhe nga nivelet rekord të audiencës që po arrin Kupa e Botës 2026, sidomos në Shtetet e Bashkuara, bazuar në të dhënat e FIFA-s.