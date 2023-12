Publikohen formacionet zyrtare të “Klasikes”, Tirana-Vllaznia

Tirana dhe Vllaznia do të përballen për të luajtur ndeshjen e vlefshme për javën e 17-të të Superiores. “Klasikja” e futbollit shqiptar do të zhvillohet në stadiumin “Selman Stërmasi” dhe do të startojë në orën 13:30.

Tashmë dy trajnerët, si Julian Ahmataj dhe Qatip Osmani kanë vendosur për lojtarët që do të hedhin në fushë që nga minuta e parë e sfidës. Më poshtë do të njiheni me formacionet zyrtare të ndeshjes Tirana-Vllaznia.

FORMACIONET ZYRTARE:

Tirana: Kozi, Doka, Najdovski, Hoxhallari, Përgjoni, Meta, Deliu, Lushkja, Latifi, Abazaj, Kaina. Trajner: Julian Ahmataj

Vllaznia: Qarri, Smajli, Juriç, Stojanoviç, Hakaj, Alivoda, Krymi, Boshnjaku, Çoba, Gruda, Balaj. Trajner: Qatip Osmani

/Newsport.al/