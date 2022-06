Mauricio Pochettino tashmë ka rënë dakord, sipas RMC, për largimin nga PSG, të cilët do ta zyrtarizojnë së shpejti. Trajneri argjentinas do të ndahet kështu nga skuadra e Parc des Princes, ndërsa vendin e tij do ta zerë Christophe Galtier.

Ndaj skuadra pariziene po ndërmerr hapat e pritshëm për të planifikuar sezonin e ardhshëm, një lëvizje e domosdoshme në këtë rast që do të finalizohet në orët në vijim. /albeu.com/