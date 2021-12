PSG nuk ka ndërmend të presë për të nënshkruar me Zidane

Rikthimi i Zinedine Zidane në stol do të ishte më afër se kurrë dhe është se gjithçka tregon se trajneri do të marrë frenat e PSG-së.

Edhe pse ardhja e tij u vlerësua menjëherë pasi Pochettino ishte në axhendën e United, refuzimi i argjentinasit për të kaluar te “Djajtë e Kuq” në mes të sezonit, ndryshoi udhërrëfyesin e klubit francez, i cili tashmë kishte mbyllur nënshkrimin e ish- trajnerin e Real Madridit.

Problemi është se Leonardo dhe Al Khelaïfi e konsiderojnë shumë të rrezikshme të presin deri në verë. Pasi Zidane mund të rimendojë t’i bashkohet projektit dhe duke menduar se e ardhmja e Pochettino nuk është gjë tjetër veçse largimi nga pankina në fund të sezonit, ngjarjet mund të parashikohen.

Ideja do të ishte shkarkimi i ish-trajnerit të Tottenhamit këtë janar për të shpallur Zizoun për gjysmën e dytë të sezonit. Me shpresën se edhe situata e Mbappe do të marrë kthesë.

Pochettino e di se i kanë mbetur edhe disa ditë në PSG, por ai do të jetë profesionist deri në momentin e fundit. Më pas ai mund t’i bashkohet United për t’u përgatitur për sezonin e ardhshëm, në të cilin do të zëvendësojë Ralf Rangnick. /albeu.com