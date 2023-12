Pse ishte i vlefshëm goli i West Ham-it kundër Arsenal-it

Arsenali pësoi një gol të njohur të diskutueshëm pasi ata ranë 1-0 pas West Ham, pavarësisht pretendimeve se topi kishte dalë jashtë loje të enjten.

CFARE NDODHI?

Tomas Soucek kaloi ekipin vizitues në epërsi pas një krosimi të Jarrod Bowen, por dukej se topi mund të kishte kaluar vijën e poshtme, pasi ky i fundit e dërgoi atë në qendër. Pasoi një rishikim i gjatë i VAR-it dhe goli u dha përfundimisht, por debati nëse topi ishte brenda apo jashtë lojës ka të ngjarë të vazhdojë të vazhdojë.

SHPJEGIMI

Ish-arbitri i Premierligës, Mark Clattenburg, shpjegoi pse VAR nuk e anuloi vendimin për dhënien e golit. Ai tha në Amazon Prime: “Nuk ka asnjë vendim tjetër që mund të japin zyrtarët e ndeshjes. Gjyqtari ndihmës që është në vijën e portës nuk e sheh që topi ka dalë qartë nga loja, kështu që vendimi në fushë është një gol. Kur shikoni me të gjitha provat që sapo kemi parë, nuk mund të jemi 100 për qind të sigurt se topi ka dalë jashtë. Njërën anë të argumentit nga një tifoz i Arsenalit që ata do ta shohin ne mund të shohim pak dritë të ditës. Nga një pikë e West Ham Nga këndvështrimi, ju mund të argumentoni qartë se këmba është pak në vijë, kështu që topi duhet të jetë qartë mbi vijën, nuk ka asnjë provë përfundimtare… Ata kanë nevojë në thelb për dy pika referimi. Njëra është vija e golit, të cilën ata kanë, por fatkeqësisht pika tjetër e referencës që u nevojitet është topi dhe për shkak se topi po bllokohet nga kofsha e Jarrod Bowen, kjo bllokon mundësinë për të përdorur atë pikë referimi.” /AlbEu.com/

Well, well, well!

The Emirates is stunned as West Ham break the deadlock thanks to Tomas Soucek!#PLonPrime #ARSWHU pic.twitter.com/R2T3jkcB1j

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) December 28, 2023