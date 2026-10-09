Prokuroria: Maradona u braktis nga një ekip amatorësh dhe vdekja e tij mund të ishte shmangur

Gjyqi ndaj shtatë punonjësve të shëndetësisë të akuzuar për vdekjen e Diego Armando Maradonës ka hyrë në fazën e argumenteve përfundimtare, ndërsa prokuroria ka ngritur akuza të forta ndaj stafit që u kujdes për ish-futbollistin në ditët e fundit të jetës.
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Gjatë seancës në gjykatën e San Isidros, pranë Buenos Airesit, prokurori Patricio Ferrari deklaroi se Maradona ishte lënë nën kujdesin e një grupi të çorganizuar dhe amatorësh. Sipas tij, banesa në Tigre ku legjenda argjentinase po merrte trajtim nuk kishte as pajisjet më bazike mjekësore.
Maradona ndërroi jetë më 25 nëntor 2020, në moshën 60-vjeçare, si pasojë e pamjaftueshmërisë kardiake dhe edemës akute pulmonare. Rreth dy javë më herët, ai kishte kryer një ndërhyrje kirurgjikale për një hemorragji në tru dhe më pas ishte nxjerrë nga spitali për të vijuar trajtimin në shtëpi, në veri të Buenos Airesit.
Prokuroria argumenton se ekipi mjekësor e neglizhoi rëndë pacientin dhe se vdekja e tij mund të parandalohej. Të shtatë profesionistët e akuzuar i hedhin poshtë këto pretendime. Në rast se shpallen fajtorë, ata mund të dënohen me burgim nga tetë deri në 25 vjet.
“Më 11 nëntor 2020, Maradona ishte një bombë me sahat. Ata e hoqën qafe dhe e çuan në shtëpinë ku vdiq 14 ditë më vonë”, u shpreh Ferrari gjatë paraqitjes së tij të fundit, raporton Gazzetta dello Sport.
Sipas prokurorit, stafi ishte i informuar për gjendjen shëndetësore të Maradonës, por nuk mori masat e nevojshme për t’i ofruar një trajtim në kushte të përshtatshme.
“Gjithçka ishte e çorganizuar. Ishte një grup amatorësh që e rriti rrezikun përtej kufijve të pranueshëm, ndërsa disa prej tyre shfaqën edhe indiferencë”, deklaroi Ferrari.
Një pjesë e veçantë e kritikave të tij iu drejtua shtëpisë ku Maradona kaloi ditët e fundit.
“Nuk kishte doreza, garza, infuzion intravenoz, kuti të ndihmës së shpejtë, defibrilator apo ambulancë. Nuk ishte asgjë nga ato që ishin premtuar. Në atë shtëpi kishte një boshllëk të plotë, nuk kishte asgjë”, tha ai.
Ferrari nënvizoi se Maradona vuante nga probleme të ndërlikuara shëndetësore dhe kishte nevojë për monitorim të pandërprerë nga mjekët.
“Kjo ishte një situatë që u përkeqësua përgjatë disa ditëve. Një komision mjekësor ndërdisiplinor arriti në përfundimin se Maradona nuk ishte një person i shëndetshëm që vdiq papritur, por një pacient me një gjendje jashtëzakonisht komplekse dhe serioze. Një prej përfundimeve ishte se vdekja mund të shmangej dhe se kujdesi mjekësor ishte i pamjaftueshëm”, theksoi prokurori.
Ai e cilësoi ekipin si “një grup amatorësh që gjatë gjithë kohës harruan se po trajtonin një pacient të cenueshëm me probleme të ndërlikuara mjekësore”.
Pas Ferrari-t, prokurori Cosme Iribarren nisi fjalën përmbyllëse dhe kujtoi momentin kur pa trupin e Maradonës në ditën e vdekjes së tij. “Ky imazh do të mbetet përgjithmonë i gdhendur në kujtesën time”, tha ai.
Shtatë persona janë ulur në bankën e të akuzuarve, mes tyre neurokirurgu Leopoldo Luque, psikiatrja Agustina Cosachov, psikologu Carlos Diaz, si dhe pjesëtarë të tjerë të personelit mjekësor dhe të kujdesit shëndetësor.
Ata përballen me akuzën e vrasjes me dashje të mundshme, një përcaktim që nënkupton se ishin të vetëdijshëm se veprimet ose mosveprimet e tyre mund të shkaktonin vdekjen e Maradonës, por pranuan një përfundim të tillë.
Prokuroria pretendon se ish-futbollisti u la pas dore dhe nuk mori kujdesin që kërkonte gjendja e tij. Avokatët mbrojtës e kundërshtojnë këtë version, duke thënë se Maradona vdiq nga problemet e tij të gjata shëndetësore dhe se humbja e jetës ishte e papritur dhe e paparashikueshme.
Gjatë procesit gjyqësor dëshmuan shumë persona dhe ekspertë të mjekësisë. Disa prej tyre mbështetën tezën e prokurorisë për kujdes të mangët, ndërsa të tjerë nuk pranuan se vdekja mund të ishte parandaluar.
Procesi aktual është një rigjykim që nisi në prill të këtij viti. Gjyqi i parë kishte filluar në mars të vitit 2025, por u anulua dy muaj më vonë pas një skandali që përfshiu gjyqtaren Juliet Makintach.
Hetimet zbuluan se Makintach kishte marrë pjesë në xhirimet e një dokumentari të paautorizuar për çështjen, duke shkelur rregullat e procedurës gjyqësore. Për këtë arsye, procesi duhej të niste nga e para përpara një trupi të ri gjykues.
Rigjykimi përfshiu më shumë se 40 seanca dhe mbi 100 dëshmi nga të pandehurit dhe dëshmitarët. Pasi prokuroria dhe avokatët e familjes së Maradonës kanë paraqitur argumentet përfundimtare, radhën do ta kenë mbrojtësit e shtatë të akuzuarve. Vetëm pas kësaj gjykata do të vendosë nëse ata janë fajtorë.
Diego Maradona vlerësohet si një prej futbollistëve më të mëdhenj në historinë e këtij sporti. Me Argjentinën ai fitoi Kupën e Botës në vitin 1986, ndërsa pjesën më të madhe të karrierës e zhvilloi te Napoli, klub me të cilin fitoi dy tituj të kampionatit italian dhe Kupën UEFA.