Pritja merr fund, Mayweather dhe McGregor arrijnë marrveshjen për një tjetër ndeshje mes tyre

Dueli i shumëpritur për shumë tifozë më në fund mund të realizohet. Në ring do të shikojmë duelin e shumëdëshiruar mes Conor McGregor dhe Flayd Mayweather.

Siç raportohet nga mediat e huaja dyshja është shumë afër arritjes së marrëveshjes për të zhvilluar një ndeshje mes tyre dhe kjo përballje mund të vijë 5 vjet pas duelit të parë mes tyre.

Amerikani rriti rekordin e tij të përsosur të boksit profesionist në 50-0 me një nokaut të raundit të 10-të ndaj irlandezit në vitin 2017.

Pretendon se kushtet personale tashmë janë rënë dakord mes dy luftëtarëve, por ende nuk ka një marrëveshje për numrin e raundeve, me ish-kampionin e UFC-së McGregor që dëshiron 10.

Lufta është caktuar të jetë në 70 kilogramë që do të kërkonte që McGregor të humbte një peshë të konsiderueshme, mbi 10 kilogramë.

Thuhet se Mayweather i ka ofruar McGregorit 157.9 milionë dollarë për ndeshjen e kthimit dhe thuhet se është i gatshëm të vendosë në linjë rekordin e tij të pamposhtur profesional.

Një burim ‘afër kampit të Mayweather’ i tha The Sun: “Connor do ta marrë luftën vetëm me kusht që Floyd të jetë i gatshëm të vendosë rekordin e tij profesional, kështu që lufta nuk do të jetë një ekspozitë, do të jetë një luftë zyrtare”.

“Do të jetë në 70 kilogramë. Kjo është ajo që ne dimë deri më tani. Do të jetë hera e fundit që Floyd del në ring, kështu që nuk duhet humbur.

Marrëveshja është shumë afër realizimit. Kushtet personale janë rënë dakord nga të dyja palët. Do të jetë një paraqitje përfundimtare.

Floyd e sheh atë si fundin e epokës Mayweather dhe fillimin e epokës së Gervonta Davis.

Ai beson se do të jetë dueli më i madh që ka parë ndonjëherë dhe ka thënë ‘Njerëzit më së miri të jenë gati sepse do të jetë diçka spektakolare.

Ka argumente rreth raundeve për momentin me ekipin e Connor që dëshiron 10 raunde. Por, marrëveshja dhe të drejtat sigurisht që po arrijnë atje”, thuhet më tej nga burimi në fjalë.

Lufta e parë mes dyshes, e cila u organizua në Las Vegas, ishte ngjarja e dytë më e madhe në histori, duke tërhequr më shumë se katër milionë shikues.

Mayweather fitoi 250 milionë funte nga lufta, me McGregor që fitoi më shumë se 100 milionë funte.