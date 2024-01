Presidenti i PSG zbulon ‘marrëveshjen’ e Mbappes mes bisedave me Real Madridin

Presidenti i Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ka vlerësuar thashethemet për largimin e Kylian Mbappe, duke zbuluar se dyshja kanë një “marrëveshje zotërinjsh”.

CFARE NDODHI?

Francezi i zhveshur do të jetë subjekt i një tjetër sage transferimi pasi u zbulua se kontrata e tij me klubin parizian skadon pas gjashtë muajsh. Mbappe tani është teknikisht i lirë për të filluar negociatat me klubet e tjera, me Real Madridin dhe Liverpoolin që janë favoritët për të siguruar nënshkrimin e tij. Mundësia që ai të qëndrojë te PSG ende ekziston, sigurisht, diçka për të cilën presidenti Al-Khelaifi aludoi në një intervistë të fundit.

ÇFARË THA AL-KHELAIFI

Shefi i PSG tha për RMC Sport të martën: “Unë nuk do t’i fsheh gjërat. Sigurisht që dua që Kylian të qëndrojë, kjo është e sigurt. Ai është lojtari më i mirë në botë dhe klubi më i mirë për Kylian është Parisi. Ai është në qendra e gjithçkaje. Është e thjeshtë. Unë kam një marrëdhënie shumë të mirë me të. Një lojtar i madh dhe një person i madh. Ai foli pas ndeshjes së Champions Trophy dhe tha se kishte një marrëveshje me mua. E bëri. Është një marrëveshje. Më shumë Marrëveshja zotërinjsh sesa e nënshkruar. Nuk ka shumë negociata për momentin.

“Sot, ai është 25 vjeç, ai është ende i ri. Ai ende mund të fitojë shumë trofe me ne dhe ekipin francez. Ai ka qendrën më të mirë stërvitore në botë dhe trajnerin më të mirë gjithashtu. Dhe çdo vit, ne luajmë në Champions Liga dhe ne shkojmë shumë larg. Ne jemi me klubet më të mëdha. Edhe liga franceze ka bërë një rrugë të gjatë. Dhe me formatin e ri të Champions League, do të ketë ndeshje më konkurruese kundër ekipeve të nivelit tonë. Ne kemi një shumë ndeshje të rëndësishme do të vijnë. Unë po u kërkoj të gjithëve të na lënë vetëm dhe të lënë vetëm Kylian. Kam besim të plotë tek ai. Ai kurrë nuk do të bëjë asgjë për të dëmtuar klubin. Ne jemi të gjithë pjesë e së njëjtës familje.”

Referenca e Khelaifit për një “marrëveshje” i bën jehonë fjalëve të vetë Mbappe, të folura pas triumfit të Trofe des Champions të PSG ndaj Toulouse një javë më parë. Këto komente thuhet se e frustuan Real Madridin, i cili po kërkon të shmangë një përsëritje të sagës së dështuar të vitit 2021, kur francezi i refuzoi ato në orën e 11-të. Los Blancos mendohet se kanë vendosur një afat deri në mes të janarit që Mbappe të marrë vendimin e tij këtë herë, megjithëse raportet diku tjetër sugjerojnë se 25-vjeçari do të vendosë diku në shkurt, përpara 16-të të Ligës së Kampionëve.