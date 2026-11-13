Portugalia përgatit homazh për Cristiano Ronaldon para ndeshjes me Danimarkën

Portugalia, nën drejtimin e Jorge Jesus, do të përballet nesër në mbrëmje me Danimarkën në një ndeshje të Ligës A të Ligës së Kombeve. Një vendim i fundit i Federatës Portugeze të Futbollit është pritur me gëzim nga tifozët.
Para takimit me danezët, futbollistët do të veshin fanellën me numrin “7” si homazh simbolik për kontributin e Cristiano Ronaldos. Në minutën e 7-të, edhe tifozët do ta nderojnë sulmuesin portugez përmes një koreografie.
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Vetëm pak ditë më parë, “CR7” vendosi t’i jepte fund kapitullit me kombëtaren, pas një përplasjeje me trajnerin Jorge Jesus në një klimë të trazuar. Ai e mbylli këtë rrugëtim me 234 ndeshje, 146 gola dhe 48 asiste.