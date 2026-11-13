Portugalia përgatit homazh për Cristiano Ronaldon para ndeshjes me Danimarkën

Portugalia përgatit homazh për Cristiano Ronaldon para ndeshjes me Danimarkën

Portugalia, nën drejtimin e Jorge Jesus, do të përballet nesër në mbrëmje me Danimarkën në një ndeshje të Ligës A të Ligës së Kombeve. Një vendim i fundit i Federatës Portugeze të Futbollit është pritur me gëzim nga tifozët.

Portugalia “rikthen” Cristiano Ronaldo, zbulohet

Para takimit me danezët, futbollistët do të veshin fanellën me numrin “7” si homazh simbolik për kontributin e Cristiano Ronaldos. Në minutën e 7-të, edhe tifozët do ta nderojnë sulmuesin portugez përmes një koreografie.

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Vetëm pak ditë më parë, “CR7” vendosi t’i jepte fund kapitullit me kombëtaren, pas një përplasjeje me trajnerin Jorge Jesus në një klimë të trazuar. Ai e mbylli këtë rrugëtim me 234 ndeshje, 146 gola dhe 48 asiste.


Shtuar 13.11.2026 18:49

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