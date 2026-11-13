Kush do të hyjë në shtëpinë e BBVIP 6? Ja 13 personazhet që përfliten

Kush do të hyjë në shtëpinë e BBVIP 6? Ja 13 personazhet që përfliten

Edicioni i gjashtë i “Big Brother VIP Albania” pritet të nisë më 19 dhjetor në ekranin e Top Channel, ndërsa emrat që do të bëhen pjesë e shtëpisë më të famshme në Shqipëri kanë nisur të tërheqin vëmendjen e publikut.

Sipas listës që po qarkullon, këtë sezon pritet të ketë personazhe nga fusha të ndryshme, përfshirë muzikën, televizionin dhe rrjetet sociale.

Në mesin e emrave të përfolur janë këngëtarët Eugent Bushpepa, Meriton Ademi, Dafine Aliu, Fero, Meriton Rama dhe Mira Konçi. Pjesë e listës janë gjithashtu moderatori dhe këngëtari Robert Berisha, gazetarja Viola Spiro, si dhe gazetari Syrjan Rahova.

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Në këtë edicion përmenden edhe emra të njohur nga bota e rrjeteve sociale, si Negisa Dido, fituese e “She’s On Top”, Ina Pashollari, si dhe çifti Albi dhe Xhesiana. Një tjetër emër që bie në sy është Ledion Grishaj, i cili përshkruhet si një prej konkurrentëve më të rinj të këtij edicioni.

Sa u përket opinionistëve, në listën që po qarkullon përmenden Monika Kryemadhi dhe Arbër Hajdari, ndërsa moderimin pritet ta vijojë Ledion Liço.

Megjithatë, emrat e mësipërm mbeten pjesë e një liste që po qarkullon dhe nuk duhen konsideruar si të konfirmuar zyrtarisht nga produksioni.


Shtuar 13.11.2026 18:42

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