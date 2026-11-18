Në ndeshjen e tij të parë në krye të Pogradecit, Dritan Mehmeti udhëhoqi skuadrën drejt një triumfi të thellë, 5-1 ndaj Kukësit, në fazën e 1/16-ave të Kupës së Shqipërisë. Debutimi i trajnerit u shënua me pesë gola të ekipit liqenor.
Fitorja e thellë ndaj një rivali të drejtpërdrejtë në Kategorinë e Parë, edhe pse sfida ishte pjesë e Kupës, nxjerr në pah ndikimin dhe ndryshimet që ka sjellë Mehmeti në skuadër.
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Pogradeci synon ngjitjen në Superiore. Pas 10 javësh në Kategorinë e Parë, ekipi renditet në vendin e 5-të me 17 pikë, katër më pak se kryesuesja Iliria. Në fazën e 1/8-ave të Kupës së Shqipërisë, pogradecarët do të luajnë në transfertë ndaj Dinamos së Ilir Dajës.