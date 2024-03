Pogba merr ofertë befasuese pasi u pezullua për katër vite nga dopingu

Paul Pogba ka marrë një ofertë befasuese pas pezullimit të tij katërvjeçar nga dopingu.

Në fillim të këtij muaji, Gjykata Kombëtare Anti-Doping e Italisë pranoi kërkesën e Prokurorisë Anti-Doping për t’i dhënë Pogba një pezullim katër-vjeçar pasi fituesi i Kupës së Botës doli pozitiv për doping, transmeton AlbEu.com.

Pogba u pezullua përkohësisht në shtator pasi DHEA ishte gjetur në sistemin e tij, i cili mund të rrisë nivelet e testosteronit – një hormon që rrit qëndrueshmërinë e atletëve.

Në një deklaratë të lëshuar pasi ndalimi u bë publik, Pogba konfirmoi se do të apelojë vendimin në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS) në Lozanë, duke shtuar se ai do të tregojë historinë e tij të plotë “kur të jem i lirë nga kufizimet ligjore”.

Lojtari do të jetë 34 vjeç kur pezullimi i tij do të mbarojë, duke ngjallur dyshime se ai do të vazhdojë karrierën e tij.

Megjithatë, sipas Tuttosport, Pogba ka marrë një ofertë për të luajtur për Broke Boys, një skuadër në një ligë ruse të organizuar nga të famshmit.

Në vitin 2022, Media Football League u krijua, një kampionat në të cilin ekipet përbëhen nga të gjitha llojet e personazheve të famshëm, duke përfshirë aktorë dhe influencers.

Dhe drejtori sportiv i Broke Boys, Artjom Chatjaturjan ka pohuar se ka qenë në kontakt me yllin francez.

“Mund të duket si shaka, por ne e thirrëm atë.” Ai tha për Tuttosport. “Deri më tani ai ka refuzuar me mirësjellje. Ai është në një moment të dëshpëruar dhe ka nevojë për kohë për ta pranuar atë, Pogba është një nga futbollistët më të mirë në botë dhe nuk do të mund të luajë për kaq gjatë.”

Chatjaturjan dyshohet se i dërgoi një letër Pogba dhe agjentes së tij Rafaela Pimenta në të cilën ai i propozonte një pagë prej 1,370 euro në muaj dhe disa përfitime nëse Pogba vendosi të bashkohej në ligën e tij në Rusi.

Kontrata supozohet se do të përfshijë akomodim ‘luksoz’, i cili nuk ndahet me lojtarët e tjerë në Odintsovo. /AlbEu.com/