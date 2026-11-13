Pochettino synon Viniciusin, e sheh si udhëheqës të sulmit të Manchester United

Pochettino synon Viniciusin, e sheh si udhëheqës të sulmit të Manchester United

Manchester United po ndjek situatën e Viniciusit te Real Madridi përpara afatit kalimtar të janarit. Mauricio Pochettino, emërimi i të cilit si trajner i ri i “Djajve të Kuq” u zyrtarizua këtë të premte, dëshiron të ndërtojë një skuadër konkurruese dhe e sheh sulmuesin brazilian si një lojtar që mund të udhëheqë repartin ofensiv.

Pochettino merr drejtimin e Manchester United pas shkarkimit të Michael Carrickut. Klubi vendosi ta largojë atë pasi ekipi siguroi vetëm tetë pikë në dhjetë xhiro dhe përfundoi në zonën e rënies nga Liga Premier. Emërimi i trajnerit argjentinas pritet të shoqërohet me një plan të ri për përforcimet e janarit.

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Sipas gazetarit Miguel Serrano, Vinicius bën pjesë në listën e dëshirave të Manchester United, ndërkohë që për të interesohet edhe Arsenali. Vëmendja e të dy klubeve është shtuar nga mundësia që Real Madridi të shqyrtojë shitjen e brazilianit gjatë afatit kalimtar të dimrit.

Pochettino kërkon një futbollist që mund të marrë rol qendror në projektin e tij sulmues. Vinicius ka përvojë në nivelet më të larta të futbollit: sipas bilancit që Real Madridi publikoi me rastin e rinovimit të kontratës së tij, ai ka shënuar 128 gola në 375 ndeshje për klubin madrilen.

Megjithatë, pozita e sulmuesit ka ndryshuar muajt e fundit. Sipas AS, Jose Mourinho po përpiqet ta ndihmojë të rikthehet në formën më të mirë, ndërsa Vinicius nuk është më titullar i padiskutueshëm. Në 12 ndeshje këtë sezon, ai ka realizuar vetëm një gol dhe ka dhënë tri asistime.

Kjo situatë ka shtuar zërat për një largim të mundshëm. Real Madridi nuk e sheh sulmuesin si të paprekshëm dhe mund të marrë në shqyrtim një ofertë nëse paraqitjet e tij nuk përmirësohen gjatë muajve në vijim. Edhe shpërthimi i Yan Diomandes konsiderohet faktor që mund të ndikojë në planet e klubit madrilen për sulmin.


Shtuar 13.11.2026 17:19

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