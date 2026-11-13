Arrestohet në Kakavijë shqiptari i kërkuar nga Zvicra për trafik droge dhe pastrim parash

Një shtetas shqiptar, ndaj të cilit ishte shpallur kërkim ndërkombëtar, u arrestua në pikën kufitare të Kakavijës.
Oficerët e Departamentit të Kontrollit të Pasaportave në Kakavijë e kontrolluan gjatë hyrjes në vend dhe konstatuan se autoritetet zvicerane kishin lëshuar ndaj tij një urdhër arresti evropian për “trafik të paligjshëm të narkotikëve dhe substancave psikotrope” dhe “pastrim parash”. Sipas legjislacionit zviceran, këto vepra dënohen deri në 20 vjet burgim.
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Pas arrestimit, ai u dërgua në Nëndrejtorinë e Hetimit dhe Ndjekjes Penale të Krimeve në Janinë, për t’u paraqitur më pas në Prokurorinë e Apelit të Janinës.