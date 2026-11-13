Pochettino përlotet në konferencë dhe shpjegon pse pranoi ofertën e Manchester Unitedit

Mauricio Pochettino do të marrë drejtimin e Manchester Unitedit më 18 nëntor. Trajneri argjentinas ka arritur marrëveshje me klubin anglez për t’u vendosur në krye të skuadrës së parë.
Për të mundësuar këtë kalim, Manchester United ka bashkëpunuar me Federatën e Futbollit të Shteteve të Bashkuara për ndërprerjen e kontratave të Pochettinos dhe stafit të tij teknik, pasi të përfundojnë angazhimet me kombëtaren amerikane.
Të lidhura
None found
Trajneri 54-vjeçar u përlot gjatë një konference për shtyp, teksa fliste për largimin nga detyra e tij aktuale. Ai tha se e kishte të vështirë të fliste në atë çast dhe se, si njeri emocional, e përjetonte me shumë trishtim këtë vendim.
Pochettino shpjegoi se profesionistët përpiqen të realizojnë ëndrrat e tyre. Ndonëse më parë kishte deklaruar se nuk dëshironte të kthehej në Ligën Premier, ai tha se mundësi si ajo e Manchester Unitedit janë të rralla dhe një ofertë e tillë është e vështirë të refuzohet.
Argjentinasi do të mbërrijë në “Old Trafford” pas shkarkimit të Michael Carrick. Ky i fundit u largua të enjten, më 12 nëntor, për shkak të rezultateve zhgënjyese në nisje të sezonit.
Manchester United ndodhet në vendin e 18-të në Ligën Premier, në zonën e rënies nga kategoria. Skuadra ka regjistruar vetëm një fitore në dhjetë ndeshjet e para të kampionatit.
Drejtuesit e klubit shpresojnë që Pochettino ta nxjerrë ekipin nga kriza dhe t’i rikthejë shpirtin garues. Shpresat e tyre mbështeten te filozofia e tij sulmuese, loja me intensitet të lartë dhe aftësia për të zhvilluar futbollistë të rinj.