CNN: JD Vance shqyrton të mos kandidojë në vitin 2028, ndërsa shtohen dyshimet për të ardhmen e tij politike

JD Vance po e merr seriozisht në konsideratë mundësinë që të mos hyjë në garën për president të Shteteve të Bashkuara në vitin 2028. Zv.presidenti amerikan, i parë deri vonë si favoriti kryesor i republikanëve, nuk ka caktuar ende një afat për vendimin. Kandidimi mbetet një mundësi konkrete dhe disa mbështetës mendojnë se ka më shumë gjasa të garojë sesa të tërhiqet.
Dilemat e tij lidhen me humbjet e republikanëve në zgjedhjet e fundit për Kongresin, luftën e papëlqyer me Iranin dhe përçarjet në lëvizjen MAGA. CNN raporton, duke iu referuar rreth një duzine aleatësh dhe këshilltarësh të Vance, se ai vazhdon të synojë rindërtimin e lëvizjes që solli Donald Trumpin në pushtet në vitin 2024. Megjithatë, nuk është më i bindur se duhet ta udhëheqë vetë atë në zgjedhjet e ardhshme.
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Një person i afërt me Vance i tha CNN se nuk do të habitej nga cilido vendim i tij. Ai vuri në dukje se zv.presidenti është vetëm 42 vjeç dhe mund të rikthehet më vonë, nëse rrethanat politike e bëjnë të pamundur suksesin tani.
Konflikti me Iranin është ndër shqetësimet kryesore të Vance. Lufta ka shkaktuar pakënaqësi te votuesit amerikanë dhe ka dëmtuar mbështetjen për administratën Trump. Disa aleatë të tij e shohin si pengesën më të madhe për një kandidim në vitin 2028. Njëri prej tyre i tha CNN se çështja nuk është nëse Vance mund të kandidojë, por nëse ndonjë republikan mund të fitojë në rast se lufta vazhdon. Sipas tij, pa i dhënë fund konfliktit në Iran, republikanët nuk kanë shanse në vitin 2028.
Pakënaqësia doli më qartë pas zgjedhjeve të 3 nëntorit, në të cilat republikanët pësuan humbje të rënda. Në rrjetin social X, Vance ia atribuoi humbjen luftës, duke shkruar se edhe vetë presidenti e kishte thënë këtë një mbrëmje më parë. Ai shtoi se një diskutim i sinqertë mbi të ardhmen e Partisë Republikane duhet të fillojë nga kjo çështje dhe ngriti pyetjen nëse kostoja politike e konfliktit ia kishte vlejtur.
Qëndrimi i zv.presidentit nuk u prit mirë nga Trump. Dy persona të njohur me bisedimet brenda administratës thanë se presidenti ishte zemëruar që Vance nuk e kishte mbrojtur publikisht vendimin për ndërhyrjen ushtarake në Iran. Në publik, megjithatë, Trump u përpoq ta zbusë përplasjen. Të dielën ai tha se Vance kishte pasur të drejtë, por duhej të kishte shtuar se, po të duhej marrë sërish i njëjti vendim, përgjigjja do të ishte po.
Pasiguria rreth Vance vjen ndërsa figura të tjera republikane kanë filluar të pozicionohen për zgjedhjet presidenciale. Ndër emrat e përmendur janë guvernatori i Floridës Ron DeSantis, senatori i Teksasit Ted Cruz dhe guvernatori i Xhorxhias Brian Kemp. Komentatori konservator Tucker Carlson nuk e ka përjashtuar as mundësinë e një kandidimi të pavarur, i cili mund të ndikonte ndjeshëm në garën e vitit 2028.
Rich Baris, sondazhist i afërt me MAGA-n, mendon se republikanët po përballen me një krizë të thellë besimi mes mbështetësve. Ai deklaroi se MAGA «ka vdekur» dhe se Vance do të duhet t’i motivojë këta votues të besojnë përsëri, pasi marka e Partisë Republikane e ka humbur plotësisht besueshmërinë tek ata. Sondazhet e përmendura nga CNN tregojnë rënie të mbështetjes republikane te të rinjtë, burrat, votuesit latinoamerikanë dhe amerikanët e bardhë pa arsim universitar.
Në vendimin e Vance mund të peshojë edhe qëndrimi i Trumpit, i cili ende nuk ka konfirmuar nëse do ta mbështesë si pasardhës politik. Presidenti u ka thënë bashkëpunëtorëve në prapaskenë se dëshiron të presë për të parë si do të pozicionohen kandidatët e mundshëm përpara se të japë mbështetjen. Kur u pyet në emisionin “60 Minutes” për Vance, ai u përgjigj: “Ndoshta, por jo domosdoshmërisht”.
Nga ana tjetër, Vance ka mundësi të mbështetet te një rrjet i fuqishëm donatorësh, mes të cilëve janë miliarderi Elon Musk dhe investitori Peter Thiel.