Pochettino i drejtohet zënkës së Silvës me tifozët e zemëruar të Chelseat

Mauricio Pochettino ka shpjeguar se çfarë ndodhi pas humbjes së tmerrshme të Chelseat ndaj Middlesbrough, e cila pa Thiago Silva të përballej me tifozët e zemëruar që udhëtonin.

CFARE NDODHI?

Fundi jashtë fushe në stadiumin Riverside nuk kishte absolutisht asgjë për të brohoritur të martën mbrëma, pasi Blutë morën një tjetër paraqitje të tmerrshme. Përpjekja e Hayden Hackney në pjesën e parë ishte vendimtare pasi mbështetësit udhëtues u trajtuan përsëri me një tjetër paraqitje të pakuptimtë nga sulmuesit e Chelseat. Por ishte veterani i bluve Silva ai që u përball me ta në bilbilin e plotë, teksa u duk se u kërkoi falje fansave pas një zënke që fillimisht dukej e ashpër.

Nuk është hera e parë që Silva – i cili ka fituar pothuajse gjithçka në nivel klubi – ka treguar publikisht pakënaqësinë e tij ndaj mangësive të Chelseat këtë sezon. Pas një fitoreje të ngushtë 3-2 ndaj Lutonit në fund të dhjetorit, e cila i pa Blutë për pak sa nuk e humbën epërsinë me tre gola në minutat e fundit, Silva u shfaq i shkretë dhe me inat i largoi kamerat televizive nga fytyra. Ai bëri shaka me veprimet e tij pas asaj ndeshjeje, megjithëse duket se nuk ka gjasa që shpirtrat të jenë të lartë kudo në kampin e Chelseat tani.

ÇFARË THA POCHETTINO

Shefi i Bluve nuk e pa ndërveprimin, por pranoi zhgënjimet e tifozëve, duke thënë për Sky Sports pas ndeshjes: “Nuk pashë. Nuk mund të them asgjë për këtë. Ne e kuptojmë pse tifozët tanë do të zhgënjeheshin nga kjo, por ka ende. 90 minuta për të luajtur”. /AlbEu.com/