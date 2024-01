Pochettino i beson verbërisht: Broja është si Harry Kane, thjesht i duhet kohë

Armando Broja dhe “televonela” e tij me Chelsean ka qenë shumë e përfolur në këto merkato dimërore. Diskutimet janë të shumta nëse shqiptari do të shitet ose huazohet, apo do të qëndrojë në “Stamford Bridge”.

Por një gjë dihet, Broja ka mbështetjen e plotë të trajnerit të “Bluve të Londrës”. Në një deklaratë të dhënë së fundmi, Mauricio Pochettino krahason yllin e Kombëtares shqiptare me Harry Kane dhe duket qartë se argjentinasi beson “verbërisht” te Broja.

“Të gjithë sulmuesit e mëdhenj kanë kërkuar kohën e tyre kur kanë qenë të rinj. Ata duhet që të gjejnë balancën e tyre. Por unë prapë mendoj se Armando Broja ka potencialin të jetë sulmues i jashtëzakonshëm. Procesi kërkon kohë.

Unë e krahasoj gjithmonë Brojën me Harry Kane. Kane shkoi në huazim te Leyton, Norëich dhe u desh disa kohë derisa mbërriti momenti I tij. Në gjashtë muajt tonë të parë, Broja filloi të luante vetëm në dhjetor dhe në janar dhe atëherë nisëm të shihnim potencialin e tij.

Ka vuajtur një dëmtim të madh dhe është e vështirë. Dhe ne jemi te Chelsea, Broja po përpiqet, por njerëzit bëjnë krahasime me sulmues të mëdhenj si Didier Drogba apo të tjerë, kjo është gjithmonë e vështirë për një djalë të ri”, është shprehur Mauricio Pochettino. /newsport.al/