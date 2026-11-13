Pochettino firmos me Manchester United, zyrtarizimi pritet gjatë fundjavës

Pochettino firmos me Manchester United, zyrtarizimi pritet gjatë fundjavës

Manchester United ka përmbyllur marrëveshjen me Mauricio Pochettinon për t’i besuar drejtimin e skuadrës. Dokumentacioni i kontratës është dërguar tashmë dhe mban firmat e të dyja palëve, duke e afruar trajnerin argjentinas me një etapë të re të karrierës.

Sipas gazetarit të njohur të merkatos, Fabrizio Romano, klubi anglez pritet ta njoftojë zyrtarisht emërimin gjatë kësaj fundjave. Në raportimin e tij thuhet se Pochettino do të firmosë për dy vjet e gjysmë, me qëndrimin në Old Trafford të parashikuar deri në verën e vitit 2029.

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Në stolin e Manchester United, argjentinasi do të pasojë Michael Carrickun. Ky i fundit u largua nga detyra të enjten, si pasojë e rezultateve zhgënjyese të regjistruara në nisje të sezonit.

Me një fitore të vetme në 10 takimet e para të kampionatit, Manchester United mban vendin e 18-të në Ligën Premier. Për Pochettinon, sfida fillestare do të jetë largimi i klubit nga zona e rënies, përpara se ta rikthejë në luftën për pozicionet e sipërme të renditjes.

Megjithatë, marrja e drejtimit të skuadrës angleze nuk do të ndodhë menjëherë. Trajneri do të vazhdojë fillimisht angazhimin me Kombëtaren e SHBA-së, të cilën do ta udhëheqë në dy përballjet e ardhshme me Haitin, të programuara të shtunën dhe të martën.

Pjesë e marrëveshjes është edhe shuma që Manchester United duhet t’i paguajë Federatës Amerikane të Futbollit si kompensim për lirimin e Pochettinos nga kontrata me përfaqësuesen e Shteteve të Bashkuara.

Pasi të mbyllë këto dy ndeshje, Pochettino pritet të mbërrijë në Mançester javën e ardhshme për të nisur zyrtarisht punën në krye të ekipit të ri.


Shtuar 13.11.2026 10:44

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