LSDM: Slaveski e ka pohuar publikisht se u konsultua me Mickoskin për vendimin mbi Alta Bankën

LSDM ka përsëritur akuzat kundër Hristijan Mickoskit për çështjen e Alta Bankës, duke pretenduar se ai po e mbron bankën me gjithnjë e më shumë panik, ndërsa shtohen pikëpyetjet për përgjegjësinë në këtë rast.
Sipas kësaj partie, Trajko Slaveski ka pohuar publikisht se vendimin e mori pasi ishte konsultuar me Mickoskin. LSDM deklaron se në Serbi po zhvillohet një hetim, se Alta Bank ka falimentuar dhe se pronari i saj është ndaluar. Partia shton se nën hetim janë 380 milionë euro dhe se ekzistojnë edhe dyshime për shtypje parash.
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Në reagim, LSDM pretendon gjithashtu se qytetarët në Maqedoni nuk kanë mundësi të përdorin paratë e tyre, ndërkohë që Mickoski dhe Slaveski, sipas saj, përpiqen ta fshehin skandalin për t’iu shmangur përgjegjësisë.
Partia shprehet se frika më e madhe e Mickoskit është e vërteta që do të dalë nga dokumentet për hyrjen e Alta Bank në Maqedoni. Sipas pretendimeve të LSDM-së, këto dokumente do të hedhin dritë mbi prejardhjen e kapitalit, transaksionet dhe llogaritë, si dhe do të vërtetojnë lidhjet e bankës me atë që partia e cilëson si karteli kriminal i Vuçiçit. LSDM akuzon Mickoskin dhe Trajko Slaveskin se, duke sjellë Alta Bank në Maqedoni, kanë sjellë edhe pastrimin e parave të Vuçiçit.
LSDM i kërkon prokurorit Nenad Saveski të mos qëndrojë më në heshtje dhe të ndërmarrë menjëherë veprime për kallëzimet penale që kjo parti ka dorëzuar. Ajo e konsideron guvernatorin Trajko Slaveski drejtpërdrejt përgjegjës dhe thotë se ka dyshime të bazuara për punë të pakujdesshme në shërbim, si edhe për abuzim me pozitën dhe autoritetin zyrtar gjatë miratimit të marrjes në dorëzim të bankës dhe ushtrimit të mbikëqyrjes.
Në të njëjtin reagim, partia ngre pyetjen se përse nuk u bënë verifikimet e domosdoshme për pronarin Davor Macura dhe për burimin e kapitalit, për të cilin, sipas saj, ka informacione se vjen nga krimi dhe droga. LSDM kërkon gjithashtu sqarim se përse nuk u përllogaritën rreziqet.
Partia kërkon që Saveski të vendosë masa paraprake, përfshirë ndalimin e përkohshëm të Trajko Slaveskit nga ushtrimi i detyrave, për të penguar ndikimin te dëshmitarët dhe shkatërrimin e dokumentacionit e të provave. Sipas LSDM-së, prokuroria duhet të dëshmojë se vepron e pavarur dhe në përputhje me ligjin.