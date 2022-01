Pochettino do të ketë në dispozicion Messi dhe Mbappe

Lajme të mira kanë ardhur për Paris Saint-Germain dhe Pochettinon pasi Lionel Messi dhe Mbappe do të jenë në dispozicion për ndeshjen e nesërme.

Në intervistën për shtyp, tekniku argjentinas është shprehur se të dy lojtarët janë të gatshëm për të luajtur.

“Jam i lumtur për Messin, ai u stërvit mirë këtë javë dhe do të vijë me ne. Vjen nga një periudhë pasiviteti por tashmë jam i lumtur që do e kem në dispozicion. Mbappe gjithashtu është stërvitur me ne këtë javë. Ka lënë pas dëmtimin e vogël që kishte dhe tashmë do të jetë i gatshëm të luaj. Nuk e di nëse do të jetë titullar por do ta shohim”, kështu është shprehur Mauricio Pochettino./ h.ll/albeu.com