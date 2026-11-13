Përplasja për miliardat e futbollit, UEFA fiton betejën e parë ligjore ndaj FIFA-s

UEFA ka marrë një vendim të parë në favor të saj në përballjen ligjore me FIFA-n për planin e Gianni Infantinos që një pjesë e aksioneve në Kupën e Botës t’u shitej investitorëve privatë. Më 12 nëntor, një gjykatë në Nju Jork refuzoi kërkesën e FIFA-s për të penguar mbledhjen e provave.
Falë këtij vendimi, organi drejtues i futbollit evropian mund të sigurojë dokumente, vlerësime financiare dhe lista të investitorëve të mundshëm. Këto materiale pritet të sqarojnë prapaskenat e FIFA Forward Enterprise (FFE), degës përmes së cilës Infantino synonte të realizonte shitjen e një aksioni privat në Kupën e Botës.
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Në fund të gushtit, UEFA kishte paraqitur katër padi në gjykatat amerikane për të marrë dokumente që do t’i shërbenin çështjes së saj ligjore në Zvicër. Në Nju Jork, gjykata nuk pranoi kërkesën e FIFA-s për të rrëzuar urdhrin për dorëzimin e dokumenteve që lidhen me Thrive dhe JP Morgan.
Në mbrojtjen e saj, FIFA pretendoi se, përmes mbledhjes së provave, UEFA po përpiqej të ndikonte në zgjedhjet presidenciale të organizatës botërore të futbollit. Avokatët e FIFA-s e cilësuan veprimin si një fushatë dezinformimi të lidhur me garën presidenciale dhe thanë se sjellja e UEFA-s ishte keqdashëse dhe synonte ngacmimin.
Gjyqtarja nuk i pranoi këto pretendime. Sipas saj, FIFA nuk kishte interes të drejtpërdrejtë ligjor për t’u përfshirë në procedura, ndërsa kërkesat e tjera do ta zvarrisnin procesin dhe do ta dëmtonin padrejtësisht UEFA-n.
Përplasja mes dy organizatave shtrihet edhe jashtë sallave të gjyqit. Në tetor, UEFA i drejtoi Sekretarit të Përgjithshëm të FIFA-s, Mattias Grafström, 42 pyetje për veprimtarinë e organizatës. Mes çështjeve të ngritura ishin roli i Infantinos në projektin FFE, leja që Folarin Balogun të luante për ekipin kombëtar të SHBA-së dhe zgjatja në 27 minuta e pjesës së parë të finales së Kupës së Botës mes Spanjës dhe Argjentinës, pa iu paraqitur më parë një kërkesë IFAB-it.
Vendimi në Nju Jork përbën vetëm hapin e parë të kësaj çështjeje. Procedurat e tjera në SHBA mund t’i japin UEFA-s më shumë të dhëna për projektin që synonte të ndryshonte mënyrën e financimit të Kupës së Botës.