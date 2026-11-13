Kadriu kërkon që provimi i jurisprudencës të zhvillohet në shqip

Kadriu kërkon që provimi i jurisprudencës të zhvillohet në shqip

Gjykatësi Kushtetues Osman Kadriu ka komentuar kërkesat e studentëve për provimin e jurisprudencës, duke thënë se zhvillimi i tij sipas përqindjeve gjuhësore nuk ka kuptim.

Sipas Kadriut, studentët që ndjekin studimet në gjuhën shqipe duhet të kenë mundësi ta japin provimin në gjuhën e tyre amtare, një e drejtë e garantuar me kushtetutë. Ai theksoi se studentët e drejtësisë kanë të drejtë ta japin provimin përfundimtar në shqip dhe se nuk ekziston asnjë pengesë ligjore që kandidatët shqiptarë të paraqiten në provimin e jurisprudencës në këtë gjuhë.

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Kadriu shtoi se njohja e gjuhës maqedonase mund të verifikohet përmes mekanizmave të tjerë, por jo nëpërmjet provimit profesional.


Shtuar 13.11.2026 13:31

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