Përcaktohen datat dhe oraret e gjashtë javëve të ardhshme në Kategorinë e Parë, spikasin Bylis–Pogradeci dhe derbi i Vlorës

Komisioni i Ligave dhe Garave i Federatës së Futbollit ka zyrtarizuar programin e ndeshjeve për javët 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 të kampionatit të Kategorisë së Parë për sezonin 2026–2027.
Të lidhura
None found
Kalendari i plotë, me datat dhe oraret përkatëse, është si më poshtë.
Kategoria e Parë, java e 5-të: Bylis – Kukësi, 10.10.2026, 13:30; Flamurtari – Sopoti, 10.10.2026, 13:30; Korabi – Pogradeci, 11.10.2026, 13:30; Besa – Iliria, 11.10.2026, 13:30; Burreli – Besëlidhja, 11.10.2026, 13:30; Kastrioti – Oriku, 11.10.2026, 13:30.
Kategoria e Parë, java e 6-të: Kukësi – Besa, 16.10.2026, 13:30; Oriku – Flamurtari, 16.10.2026, 13:30; Iliria – Burreli, 17.10.2026, 13:30; Korabi – Bylis, 17.10.2026, 13:30; Besëlidhja – Kastrioti, 17.10.2026, 13:30; Pogradeci – Sopoti, 17.10.2026, 13:30.
Kategoria e Parë, java e 7-të: Bylis – Pogradeci, 23.10.2026, 13:30; Flamurtari – Besëlidhja, 23.10.2026, 16:00; Besa – Korabi, 24.10.2026, 13:30; Burreli – Kukësi, 24.10.2026, 13:30; Kastrioti – Iliria, 24.10.2026, 13:30; Sopoti – Oriku, 24.10.2026, 13:30.
Kategoria e Parë, java e 8-të: Kukësi – Kastrioti, 28.10.2026, 13:30; Korabi – Burreli, 28.10.2026, 13:30; Bylis – Besa, 28.10.2026, 13:30; Besëlidhja – Sopoti, 28.10.2026, 13:30; Pogradeci – Oriku, 28.10.2026, 13:30; Iliria – Flamurtari, 29.10.2026, 13:30.
Kategoria e Parë, java e 9-të: Besa – Pogradeci, 01.11.2026, 13:30; Burreli – Bylis, 01.11.2026, 13:30; Kastrioti – Korabi, 01.11.2026, 13:30; Oriku – Besëlidhja, 01.11.2026, 13:30; Sopoti – Iliria, 02.11.2026, 13:30; Flamurtari – Kukësi, 02.11.2026, 16:00.
Kategoria e Parë, java e 10-të: Iliria – Oriku, 07.11.2026, 13:30; Kukësi – Sopoti, 07.11.2026, 13:30; Bylis – Kastrioti, 07.11.2026, 13:30; Besa – Burreli, 07.11.2026, 13:30; Pogradeci – Besëlidhja, 07.11.2026, 13:30; Korabi – Flamurtari, 08.11.2026, 13:30.