Përcaktohen datat dhe oraret e gjashtë javëve të ardhshme në Kategorinë e Parë, spikasin Bylis–Pogradeci dhe derbi i Vlorës

Përcaktohen datat dhe oraret e gjashtë javëve të ardhshme në Kategorinë e Parë, spikasin Bylis–Pogradeci dhe derbi i Vlorës

Komisioni i Ligave dhe Garave i Federatës së Futbollit ka zyrtarizuar programin e ndeshjeve për javët 5, 6, 7, 8, 9 dhe 10 të kampionatit të Kategorisë së Parë për sezonin 2026–2027.

Të lidhura

None found

Kalendari i plotë, me datat dhe oraret përkatëse, është si më poshtë.

Kategoria e Parë, java e 5-të: Bylis – Kukësi, 10.10.2026, 13:30; Flamurtari – Sopoti, 10.10.2026, 13:30; Korabi – Pogradeci, 11.10.2026, 13:30; Besa – Iliria, 11.10.2026, 13:30; Burreli – Besëlidhja, 11.10.2026, 13:30; Kastrioti – Oriku, 11.10.2026, 13:30.

Kategoria e Parë, java e 6-të: Kukësi – Besa, 16.10.2026, 13:30; Oriku – Flamurtari, 16.10.2026, 13:30; Iliria – Burreli, 17.10.2026, 13:30; Korabi – Bylis, 17.10.2026, 13:30; Besëlidhja – Kastrioti, 17.10.2026, 13:30; Pogradeci – Sopoti, 17.10.2026, 13:30.

Kategoria e Parë, java e 7-të: Bylis – Pogradeci, 23.10.2026, 13:30; Flamurtari – Besëlidhja, 23.10.2026, 16:00; Besa – Korabi, 24.10.2026, 13:30; Burreli – Kukësi, 24.10.2026, 13:30; Kastrioti – Iliria, 24.10.2026, 13:30; Sopoti – Oriku, 24.10.2026, 13:30.

Kategoria e Parë, java e 8-të: Kukësi – Kastrioti, 28.10.2026, 13:30; Korabi – Burreli, 28.10.2026, 13:30; Bylis – Besa, 28.10.2026, 13:30; Besëlidhja – Sopoti, 28.10.2026, 13:30; Pogradeci – Oriku, 28.10.2026, 13:30; Iliria – Flamurtari, 29.10.2026, 13:30.

Kategoria e Parë, java e 9-të: Besa – Pogradeci, 01.11.2026, 13:30; Burreli – Bylis, 01.11.2026, 13:30; Kastrioti – Korabi, 01.11.2026, 13:30; Oriku – Besëlidhja, 01.11.2026, 13:30; Sopoti – Iliria, 02.11.2026, 13:30; Flamurtari – Kukësi, 02.11.2026, 16:00.

Kategoria e Parë, java e 10-të: Iliria – Oriku, 07.11.2026, 13:30; Kukësi – Sopoti, 07.11.2026, 13:30; Bylis – Kastrioti, 07.11.2026, 13:30; Besa – Burreli, 07.11.2026, 13:30; Pogradeci – Besëlidhja, 07.11.2026, 13:30; Korabi – Flamurtari, 08.11.2026, 13:30.


Shtuar 7.10.2026 21:03

Tags: , , , , , , ,
Haaland mund të humbasë miliona euro nëse Manchester City bie nga Liga Premier

Haaland mund të humbasë miliona euro nëse Manchester City bie nga Liga Premier
Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme

Ballkani triumfon në transfertë ndaj Llapit dhe merr tri pikë të rëndësishme
Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës

Ronaldinho do të debutojë me Ravennën më 15 nëntor, synon golin e 300-të të karrierës
Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet

Ronaldo: Mosmarrëveshja me Jorge Jesus mund të zgjidhet
Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë

Nga Berlini, Duka dhe Ademi shprehin mbështetjen për Ceferin: “Bashkë për një futboll evropian më të fortë
Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese

Dy vjet pas blerjes së Evertonit, pronarët shqyrtojnë shitjen e aksioneve kontrolluese
Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn

Maresca flet për herë të parë pas vendimit që dënoi Manchester Cityn
Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë

Vllaznia ndëshkon lojtarët pas bojkotit të stërvitjes, Alban Xhaferi merr vendim të fortë