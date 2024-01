Pedri i kërkon Barcelonës të nënshkruajë Erling Haaland si zëvendësues afatgjatë për Robert Lewandowskin

Pedri i ka kërkuar Barcelonës që të nënshkruajë me bomberin e Manchester Cityt, Erling Haaland, si një zëvendësues afatgjatë të Robert Lewandowskit të plakur.

CFARE NDODHI?

Sulmuesi polak është tashmë në fund të karrierës së tij në moshën 35-vjeçare. Edhe pse Lewandowski ka shënuar nëntë gola në 21 paraqitje këtë sezon, kthimet janë të zymta në krahasim me standardet e larta që ai i ka vendosur vetes në të kaluarën. Kjo tregon se ish-lojtari i Bayern Munichut është në rënie dhe Blaugranët mund të duhet të kërkojnë një alternativë në të ardhmen e afërt, transmeton AlbEu.com.

Haaland krenohet me 71 gola dhe 14 asistime në 75 paraqitje në të gjitha garat për Cityn dhe ishte një figurë vendimtare për t’i shtyrë ata drejt një trefishi historik në sezonin 2022-23. Megjithatë, norvegjezi aktualisht po vuan nga një frakturë stresi në këmbën e tij, e cila e ka bërë atë të humbasë Kupën e Botës FIFA për klube së bashku me katër ndeshjet e fundit të Cityt në Premier League.

ÇFARË THA PEDRI?

Duke parashikuar daljen në pension të Lewandowskit, Pedri e identifikoi Haaland si zëvendësuesin ideal, duke lavdëruar sulmuesin e Cityt si një “cyborg” që shënon shumë. Kur u pyet nga transmetuesi i Twitch, Ibai Llanos se kush do të ishte nënshkrimi i tij i ëndrrave, ai tha: “Unë do të nënshkruaja me [Lionel] Messin nëse ai do të ishte 19 ose 22 vjeç, por aktualisht do të nënshkruaja me Haaland. Ai është një kiborg dhe shënon shumë gola. Lewandowski nuk do të zgjasë deri në moshën 60 vjeçare.” /AlbEu.com/