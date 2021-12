Paratë e Sampdorias u janë dorëzuar kompanive? Mbrojtja e avokatit të Ferreros: Shpenzime të rregullta

Massimo Ferrero, presidenti në dorëheqje i Sampdorias, i burgosur që prej 6 nëntorit të kaluar, këto ditë po studiojnë dosjen e konsiderueshme (17 dosje) mbi të cilat bazohet sistemi i Prokurorisë ndaj tij.

Ferrero akuzohet për krime të ndryshme duke përfshirë falimentimin e rënduar mashtrues. Sipas tezës së mbrojtjes, e cila do të kërkojë zbutjen e paraburgimit në burg, nuk ka as rrezik arratisjeje dhe as manipulim të provave.

Ndërkohë, hetimi do të kishte nxjerrë në pah një kalim të supozuar të parave nga Sampdoria për kompanitë nën hetim në Cosentino, një shifër që do të ishte pjesë e të ashtuquajturës “hua Sace”, e dhënë vitin e kaluar për shumë kompani italiane për t’u marrë me pandeminë.

Mbrëmjen e djeshme në “Gazzetta” mbërriti përgjigja nga i njëjti avokat, Ponti.

“Sampdoria përjashton të ketë bërë ndonjëherë shpenzime për qëllime që nuk kanë lidhje ose të jashtme me ushtrimin e zakonshëm dhe aktual të vetë Sampdorias, megjithatë gjithmonë për shuma konsistente dhe konsistente”, tha avokati.

Vetë klubi, ashtu si skuadra, dëshmoi se kishte aftësinë për të kapërcyer një moment kaq delikat. Fitorja në derbi dhe ardhja në turin e dytë të Kupës së Italisë vërteton momentin e mirë të grupit.

Ndeshja kundër Venezias nesër në Ferraris mund t’i japë një shtysë të mëtejshme Sampdorias të cilët, tani, po kërkojnë gjithashtu ndihmë nga publiku i tyre. /albeu.com/