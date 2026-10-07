Paraqitjet me Spanjën rikthejnë Merinon si mundësi për Real Madridin

Forma e Mikel Merinos me kombëtaren spanjolle ka tërhequr sërish vëmendjen e Real Madridit, i cili mund ta konsiderojë mesfushorin e Arsenalit si një alternativë në afatin kalimtar.
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Aktualisht nuk raportohet për negociata mes palëve, por përvoja e 30-vjeçarit, aftësia për të luajtur në disa pozicione dhe situata e tij në Londër mund ta kthejnë në një opsion për skuadrën e drejtuar nga Jose Mourinho.
Kontrata e Merinos me Arsenalin është e vlefshme deri më 30 qershor 2028. Sipas Transfermarkt, kartoni i tij vlerësohet rreth 25 milionë euro.
Klubi londinez pagoi rreth 32 milionë euro, pa përfshirë bonuset, për ta marrë atë nga Real Sociedad në vitin 2024. Për këtë arsye, çdo transferim i mundshëm do të kërkonte marrëveshje të drejtpërdrejtë me Arsenalin.
Me Spanjën, mesfushori dha së fundmi një tjetër provë të nivelit të tij. Ai u aktivizua pas pushimit në duelin ndaj Kroacisë, në një moment kur spanjollët humbnin 1-0, dhe realizoi të dy golat e përmbysjes 1-2, rezultat që i siguroi Spanjës kalimin në çerekfinale të Ligës së Kombeve.
Merino ka realizuar 13 gola në 24 ndeshjet e tij të fundit me përfaqësuesen spanjolle, ndërsa në total ka shënuar 15 herë.
Te Arsenali, megjithatë, tabloja është krejt tjetër. Në pesë javët e para të Ligës Premier 2026/27 ai është paraqitur në çdo ndeshje, por në të gjitha rastet ka hyrë si zëvendësues dhe ka luajtur vetëm 81 minuta.
Goli i tij i vetëm për Arsenalin këtë sezon ka ardhur në Kupën e Ligës.
Minutat e pakta në dispozicion mund të ndikojnë në të ardhmen e tij dhe ta bëjnë rastin e Merinos tërheqës për Real Madridin. Ai mund të mbulojë rolin e mesfushorit qendror ose të interiorit, ndërsa spikat për forcën fizike dhe aftësinë për të hyrë në zonë nga vala e dytë.
Mikel Arteta e ka vendosur edhe si sulmues qendre, ndërsa gjatë periudhës së tij te Borussia Dortmundi ka luajtur si qendërmbrojtës nën drejtimin e Thomas Tuchel.
Edhe pse vlera e tij në treg është rreth 25 milionë euro, një transferim mund të llogaritej në shifrën 30-40 milionë euro. Arsenali, megjithatë, nuk ka bërë publik ndonjë çmim për lojtarin.
Nuk ka ende kontakte të konfirmuara me Real Madridin, por nëse Merino vazhdon të ketë hapësirë të kufizuar në formacion, klubi madrilen mund ta ndjekë nga afër situatën e tij.