Nuk është Broja, Milani bën “pazar” te Chelsea, “dopietë” blerjesh në Londër

Milani e nisi këtë verë, këtë post sezon, me një shkarkim të bujshëm, atë të Paulo Maldinit dhe me një largim po kaq të bujshëm, atë të Sandro Tonalit, me këtë të fundit që nuk është bërë ende zyrtare. Pas pakënaqësive të mëdha nga ana e tifozëve kuqezi, më në fund drejtuesit e klubit po lëvizin në merkaton në hyrje, me emra konkret.

Është thuajse e kryer, mungon vetëm zyrtarizimi, por Loftus-Cheek mund të konsiderohet pa frikë një lojtar i Milanit. Të njëjtin fat pritet të ketë edhe Christuan Pulisic. Të dy lojtarët vijnë nga Chelsea, duke konfirmuar marrëdhënien e mirë me blutë. Në fakt, më herët ishte lakuar edhe emri i Brojës, por këto dy blerje konfirmojnë se Broja nuk është në shitje, nuk është në listën në dalje.