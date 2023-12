‘Nuk do ndalemi’ – Ronaldo lëshon paralajmërim për titullin për Al-Hilal

Cristiano Ronaldo lëshoi një paralajmërim për titullin për Al-Hilal pasi ndihmoi Al-Nassr të siguronte një fitore ndaj Al-Ittihad të Karim Benzema në Ligën Pro Saudite.

CFARE NDODHI?

Sulmuesi portugez shënoi dy herë nga pika për të udhëhequr Al Nassr në një fitore 5-2 ndaj Al Ittihad të martën në mbrëmje. Goli i Abderrazak Hamdallah në minutën e 14-të vendosi Al-Ittihad në avantazh, por Ronaldo realizoi një penallti për të barazuar rezultatin përpara se Anderson Talisca të shënonte për t’u dhënë mysafirëve epërsinë në pjesën e parë. Ishin gjëra nga fundi në fund, por Al-Nassr gjeti pajisjen shtesë pas orës, me Ronaldon që shënoi të dytën e natës në minutën e 68-të përpara se Sadio Mane të shënonte një dygolësh të tijin për të mbyllur fitoren.

Ronaldo mburret se ka shënuar 53 gola në 2023 dhe po kryeson listën e golashënuesve përpara Kylian Mbappe, Erling Haaland dhe Harry Kane. Me Mbappe dhe Kane duke shijuar pushimin e tyre dimëror larg futbollit, vetëm Haaland mbetet në garë me Ronaldon për të qenë golashënuesi më i mirë në vitin kalendarik. Megjithatë, norvegjezi ka pasur një lëndim në këmbë në Manchester City dhe mbetet e pasigurt nëse Pep Guardiola do ta luajë atë në ndeshjet e Premier League kundër Everton dhe Sheffield United të mërkurën dhe të shtunën, respektivisht.

ÇFARË THA RONALDO

Ronaldo hyri në Instagram për të festuar fitoren dhe gjithashtu e bëri të qartë se skuadra e tij nuk po heq dorë nga ambiciet e tyre për titull, pavarësisht se është shtatë pikë prapa liderit Al-Hilal. Ai shkroi: “Fitore e rëndësishme! 💪 Nuk do ndalemi! 👊🏽”