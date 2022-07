Njerzit e Lewandowskit besojnë se Bayern sillet në mënyrë mosmirënjohëse ndaj lojtarit, pas qëndrimit të ashpër qëndron Hoeness

Mjedisi i Robert Lewandowskit është i pakënaqur me qëndrimin e Bayernit ndaj lojtarit.

Njerëzit e afërt me sulmuesin polak janë të befasuar nga fakti se klubi nga Mynihu është i lumtur të nënshkruajë me 30-vjeçarin Sadio Mane nga Liverpool për 32 milionë euro, megjithëse lojtari kishte një vit të mbetur nga kontrata e tij dhe ai vetë donte të ndryshonte ekip. Dhe në të njëjtën kohë, Bayern refuzon të shesë Lewandowski për 45 milionë, i cili ka një situatë të ngjashmem, ka mbetur një vit në kontratë, dhe lojtari së shpejti do të jetë 34 vjeç.

Sipas Bild, rrethi i Robertit beson se Presidenti i Nderit Uli Hoenes qëndron pas qëndrimit të ashpër të Bayernit. Ndërsa CEO i Bayern Oliver Kahn dhe drejtori sportiv Hasan Salihamidzic tani po marrin një qëndrim më të butë dhe të gatshëm për të negociuar, Hoenes po thotë jo.

Uli ka ende ndikim në procesin e vendimmarrjes në Bayern, duke mbetur anëtar i bordit mbikëqyrës të klubit. Përveç kësaj, ai ka një ndikim të madh te Salihamidzic.

Njerzit e afërt me Lewandowskin besojnë se Bayern po sillet në mënyrë mosmirënjohëse ndaj lojtarit pas gjithë asaj që ai ka bërë për klubin në tetë vjet në Mynih. /albeu.com/