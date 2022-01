Një tjetër rast pozitiv në shtëpinë e Napolit.

Ai është mesfushori sulmues Piotr Zielinski, siç mësojmë nga postimi i klubit blu.

“Pas testeve të kryera pasditen e sotme në grupin e ekipit, doli pozitiv me Covid-19, Piotr Zielinskit. Ditët e fundit, lojtari, i vaksinuar rregullisht, ka respektuar me përpikëri protokollin mjekësor në lidhje me të gjitha sjelljet që duhen ndjekur për të shmangur përhapjen e virusit.

Zielininski është asimptomatik”./ h.ll/albeu.com