Një klub i madh europian ka refuzuar transferimin e Karim Benzemas, ata kanë një arsyeje të fortë për këtë

Karim Benzema ka vendosur të rikthehet në futbollin evropian vetëm pas gjashtë muajve të kaluara në Superligën e Arabisë.

Sulmuesi francez ka prishur marrëdhëniet me klubin e tij Al Ittihad dhe nuk dëshiron që të vazhdoj më të luaj në Arabinë Saudite.

Tabloidi britanik The Sun ka raportuar se Manchester United ka pasur mundësi të nënshkruajë me Karim Benzeman, por ata e kanë refuzuar këtë mundësi.

Gjithnjë sipas mediumit anglez se transferimi i ish-lojtarit të Real Madridit në Old Traford do të ishte shumë i kushtueshëm për financat e klubit nga pikëpamja e pagave.

Pikërisht për këtë, Djajtë e Kuq nuk ka nisur as të negociojë me rrethin e lojtarit përpara se të merrte këtë vendim, pasi që nga lart e dinin që kërkesat do të ishin shumë të larta.

Benzema ka vendosur të rikthehet në Evropë, por ai duhet t’i ulë jashtëzakonisht shumë kërkesat e tij për të gjetur një skuadër të re.

Chelsea, Olympique Lyon, por edhe Arsenali janë skuadrat e tjera që kanë shprehur interesim për ish-fituesin e Topit të Artë.

Megjithatë vështirë të mendohet se një skuadër evropiane mund t’i ofrojë Benzemas pagë më të madhe se 10 milionë euro në sezon, për dallim nga ajo që fiton në Al Ittihad prej 100 milionë eurove neto në vit. /Telegrafi/