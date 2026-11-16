Debutimi në ndeshjen e fundit të Ligës së Kombeve, të luajtur në Budapest ndaj Bjellorusisë, e ka bërë Feta Fetaïn jashtëzakonisht të lumtur. Mesfushori 21-vjeçar u aktivizua në minutat e fundit, pasi fitoi besimin e trajnerit Rolando Maran.
Në profilin e tij në Instagram, Fetai ndau emocionet për këtë arritje, duke treguar se e kishte ëndërruar prej kohësh momentin. Ai vlerësohet si një lojtar me rëndësi për të ardhmen e Shqipërisë. Që prej ardhjes së Maranit në stol, mesfushori ka fituar më shumë besim dhe perspektiva e tij duket premtuese.
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