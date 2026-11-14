Një ditë para ndeshjes vendimtare, Rolando Maran e lë futbollistin jashtë grumbullimit

Një ditë para ndeshjes vendimtare, Rolando Maran e lë futbollistin jashtë grumbullimit

Mbrojtësi Samuele Sina nuk është nisur me Kombëtaren A drejt Budapestit, ku ekipi do të luajë ndeshjen e fundit kundër Bjellorusisë. Ai i është bashkuar ekipit U-21 të Shqipërisë.

Një ditë para sfidës “finale”, Rolando Maran largon

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19-vjeçari do të jetë në dispozicion të trajnerit Alban Bushi për miqësoren kundër Spanjës U-21. Takimi do të luhet të martën, më 17 nëntor, në orën 19:00, në stadiumin “Air Albania”.

Sina aktivizohet me Union Brescia në Serie C të Italisë. Debutimin me Shqipërinë e bëri më 29 shtator të këtij viti, në ndeshjen e Ligës së Kombeve kundër San Marinos.


Shtuar 14.11.2026 19:37

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