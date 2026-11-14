Kate Middleton flet uellsisht në një mesazh surprizë, emocionon prezantuesin në transmetim të drejtpërdrejtë

Një mesazh zanor nga Kate Middleton, i përcjellë në gjuhën uellsiane, habiti prezantuesin Owain Wyn Evans dhe dëgjuesit e BBC Radio 2. Me këtë surprizë, Princesha e Uellsit shfaqi edhe një aftësi tjetër të saj në gjuhët e huaja.
Evans, prezantues i njohur nga Uellsi, po merr pjesë në një aktivitet bamirësie me biçikletë në mbështetje të organizatës BBC Children in Need. Ai ndodhej duke pedaluar kur dëgjoi përshëndetjen e princeshës.
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Regjistrimi u dëgjua më 13 nëntor në emisionin “The Sara Cox Breakfast Show”, në BBC Radio 2. Përpara transmetimit të tij, moderatorja Sara Cox i bëri të ditur Evans se e priste një surprizë mbretërore.
Ajo që e befasoi edhe më shumë prezantuesin ishte zgjedhja e Kate për të folur në gjuhën e tij amtare. Në mesazhin në uellsisht, princesha e përshëndeste Owain me një mirëmëngjes, prezantohej si Catherine, e përgëzonte për punën e shkëlqyer që po bënte, e nxiste të vazhdonte dhe i uronte gjithë të mirat.
Emocioni i Evans u shfaq menjëherë: ai thirri i habitur dhe tha se nuk arrinte ta besonte atë që sapo kishte dëgjuar.
Gjatë bisedës që pasoi me Sara Cox, prezantuesi u ndal edhe te mënyra se si Kate i kishte shqiptuar fjalët, duke e vlerësuar si të shkëlqyer të folurën e saj në uellsisht.
Surpriza pati jehonë edhe në rrjetet sociale. Në komentet te publikimi i emisionit në Instagram, shumë përdorues nga Uellsi përgëzuan shqiptimin e princeshës dhe shprehën habinë për zotësinë e saj gjuhësore.