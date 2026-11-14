Kate Middleton flet uellsisht në një mesazh surprizë, emocionon prezantuesin në transmetim të drejtpërdrejtë

Kate Middleton flet uellsisht në një mesazh surprizë, emocionon prezantuesin në transmetim të drejtpërdrejtë

Një mesazh zanor nga Kate Middleton, i përcjellë në gjuhën uellsiane, habiti prezantuesin Owain Wyn Evans dhe dëgjuesit e BBC Radio 2. Me këtë surprizë, Princesha e Uellsit shfaqi edhe një aftësi tjetër të saj në gjuhët e huaja.

Evans, prezantues i njohur nga Uellsi, po merr pjesë në një aktivitet bamirësie me biçikletë në mbështetje të organizatës BBC Children in Need. Ai ndodhej duke pedaluar kur dëgjoi përshëndetjen e princeshës.

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Regjistrimi u dëgjua më 13 nëntor në emisionin “The Sara Cox Breakfast Show”, në BBC Radio 2. Përpara transmetimit të tij, moderatorja Sara Cox i bëri të ditur Evans se e priste një surprizë mbretërore.

Ajo që e befasoi edhe më shumë prezantuesin ishte zgjedhja e Kate për të folur në gjuhën e tij amtare. Në mesazhin në uellsisht, princesha e përshëndeste Owain me një mirëmëngjes, prezantohej si Catherine, e përgëzonte për punën e shkëlqyer që po bënte, e nxiste të vazhdonte dhe i uronte gjithë të mirat.

Emocioni i Evans u shfaq menjëherë: ai thirri i habitur dhe tha se nuk arrinte ta besonte atë që sapo kishte dëgjuar.

Gjatë bisedës që pasoi me Sara Cox, prezantuesi u ndal edhe te mënyra se si Kate i kishte shqiptuar fjalët, duke e vlerësuar si të shkëlqyer të folurën e saj në uellsisht.

Surpriza pati jehonë edhe në rrjetet sociale. Në komentet te publikimi i emisionit në Instagram, shumë përdorues nga Uellsi përgëzuan shqiptimin e princeshës dhe shprehën habinë për zotësinë e saj gjuhësore.


Shtuar 14.11.2026 19:29

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