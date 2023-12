Ndeshjet e Liverpool që Salah do të mungojë për shkak të AFCON

Liverpool mund të jetë pa Mohamed Salah deri në tetë ndeshje kur ai përfaqëson Egjiptin në Kupën e Kombeve të Afrikës 2023.

CFARE NDODHI?

Djemtë e Jurgen Klopp presin Newcastle në ditën e Vitit të Ri në atë që do të jetë ndeshja e fundit e sulmuesit veteran në klub për një periudhë të gjatë kohore. Turneu vjetor kontinental i Afrikës – i mbajtur këtë vit në Bregun e Fildishtë – fillon më 14 janar, ku Egjipti do të përballet me Mozambikun. Skuadra e Salah pritet të përparojë nga Grupi B, që do të thotë pjesëmarrje në 1/16 më 28 ose 29 janar. Çerek dhe gjysmëfinalet do të luhen përkatësisht më 2/3 dhe 7 shkurt, ndërsa finalja do të zhvillohet në Ebimpe. më 11 shkurt.

Në total, kjo mund të nënkuptojë një mungesë prej tetë ndeshjesh për Mbretin egjiptian, pasi Liverpool hyn në një periudhë vendimtare në vitin e ri. 31-vjeçari do të humbasë ndeshjen e tyre në raundin e tretë të Kupës FA me Arsenalin më 7 janar, si dhe dy gjysmëfinalet e Carabao Cup kundër Fulham, më 10 dhe 24 janar. Klopp gjithashtu do të jetë pa Salah për ndeshjet e Premier League kundër Bournemouth (21 janar), Chelsea (31 janar), Arsenal (4 shkurt) dhe Burnley (10 shkurt). /AlbEu.com/