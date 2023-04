Napoli “harron” eleminimin nga Championsi, mund Juven dhe vendos një “dorë” tek titulli

Napoli nuk fal, fiton 0-1 ndaj Juventusit në Torino dhe tashmë titulli kampion në Serie A është çështje e mbyllur.

Sfida do ishte e luftuar, por do mund të ndizej vetëm në fund. Do ishte Di Maria që do realizonte gol në minutën 83-të, por do anulohej për shkak të një faulli.

Ekipi i Spalletit ia del të shënojë në fund me Raspadorin, një gol që vlen shumë. Nuk kishte më kohë për “Zonjën e Vjetër” që të reagojë, me napoletanët që gëzojnë 3 pikët e arta.

Napoli shkon në +17 pikë nga ndjekësit dhe vetëm një çmenduri mund t’u heq atyre titullin nga duart. Juventus gjendet e 3-ta me 59 pikë.