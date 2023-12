Nagelsmann hap derën për Toni Kroos-in për të luajtur me Gjermaninë në Euro 2024

Julian Nagelsmann i ka hapur derën Toni Kroos që të bëjë një kthesë dhe t’i bashkohet kombëtares gjermane në kohë për fushatën e vendit në Euro 2024.

CFARE NDODHI?

Ylli i Real Madridit, Kroos vendosi të largohej nga Gjermania pas paraqitjes së tij të dobët në Euro 2020. Ai dëshironte të vazhdonte karrierën e tij në klubin e Real Madridit, duke vënë gjithashtu familjen në radhë të parë dhe duke kaluar më shumë kohë me ta. Por Kroos, i cili ka qenë i heshtur për mundësinë për të luajtur edhe një herë për Gjermaninë, tani është në fokus të menaxherit Nagelsmann, i cili ka bërë të ditur se ka folur me lojtarin e mesfushës.

Kroos ishte një anëtar jetik i Die Mannschaft nga 2010 deri në 2021 dhe momenti i tij më i madh si përfaqësues i ekipit kombëtar erdhi kur fitoi Kupën e Botës 2014 në Brazil. Megjithatë, gjërat janë bërë shumë më të vështira për Gjermaninë kohët e fundit, dhe në moshën e re 31-vjeçare, Kroos deklaroi tërheqjen e tij nga ekipi kombëtar pas një fushate të dobët në Euro 2020.

ÇFARË THOTË NAGELSMANN

“Mendim interesant,” tha Nagelsmann për SportStudio të ZDF kur u pyet për mundësinë e kthimit të Kroos në grup [përmes The Daily Mail]. “Detyra ime është të mendoj për të gjithë lojtarët gjermanë. Toni është një person i mrekullueshëm që e thotë qartë mendimin e tij – dhe një futbollist shumë i suksesshëm. Mund të flisni me të për gjithçka.”

I shtypur nëse dyshja folën për Kroos që përfundonte një kthesë në Gjermani gjatë një bisede të fundit, Nagelsmann shtoi: “Jo, jo konkretisht. Ne folëm për tema të përgjithshme.”

Nagelsmann vazhdoi: “Unë mendoj se të luash Euro në shtëpi është një perspektivë tërheqëse për të gjithë lojtarët gjermanë. Kjo varet nga ai, paraqitjet e tij dhe nga lojtarët e tjerë.”

ÇFARË TJETËR PËR KROOS?

Për 33-vjeçarin, një rikthim në kombëtare nuk do të ishte shumë i largët pasi ai ende po performon në një nivel të lartë me Los Blancos. Euro do të fillojë më 14 qershor 2024 me Gjermaninë që do të presë Hungarinë në hapje.