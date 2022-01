“Mund të ketë një ndikim të madh në ekipin aktual të Spurs”, Van der Vaart i kërkon Tottenhamit të afrojë yllin e Chelsea

Ish-mesfushori i Tottenham, Rafael van der Vaart, i ka kërkuar klubit që të përpiqet të nënshkruajë yllin e Chelsea, Hakim Ziyech.

Van der Vaart beson se mund të ketë një ndikim të madh te Spurs.

Duke folur për The Times, holandezi shpjegoi pse mendon se Spurs kanë nevojë për një lojtar si Ziyech në ekipin e tyre.

Ai tha: “Unë e kam thënë këtë për disa kohë tani, por besoj se Ziyech është lloji i lojtarit që mund të ketë një ndikim të madh në skuadrën aktuale të Spurs. Me një playmaker si ai, shanset janë që gjërat të fillojnë të shkojnë shumë më mirë. Pastaj Son nuk duhet të shkojë thellë për të mbledhur topin dhe Kane mund të qëndrojë gjithashtu përpara si sulmues. Sepse i mungon dikush që mund t’i ushqejë ato topa. Tani ata duhet të punojnë shumë”.

Ziyech ka bërë 23 paraqitje për Chelsea në të gjitha garat këtë sezon, me vetëm 13 prej tyre në Premier League. Mesfushori ka shënuar pesë gola dhe ka dhënë katër asistime këtë sezon. /albeu.com/

“I really hope that Tottenham can buy Hakim Ziyech from Ajax… He can score goals, he can give assists and I think for him it’s really important to make the next step. I think he would be the perfect player”#THFC #COYS pic.twitter.com/qcf9OVNeBX

— TranSPURS (@TranSPURS) January 11, 2020