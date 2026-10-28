Mourinho u jep jetë të re katër lojtarëve të Real Madridit, nga të lënë pas dore në protagonistë

José Mourinho ka rikthyer në formë katër futbollistë të Real Madridit, të cilët në nisje të sezonit ishin vënë në dyshim. Besimi i trajnerit portugez u ka dhënë mundësinë të tregojnë sërish vlerat e tyre në ekip.
Marc Cucurella, Dean Huijsen, Bernardo Silva dhe Eduardo Camavinga janë lojtarët që kanë përfituar nga kjo qasje, sidomos pas fitores 2-1 ndaj Barcelonës në El Clasicon e luajtur më 25 tetor në ‘Camp Nou’.
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Tri pikët për madrilenët erdhën nga dy golat e Kylian Mbappes. Golin vendimtar francezi e shënoi në minutën e 87-të, pas asistimit të Camavingas.
Cucurella ishte ndër futbollistët që spikati në ndeshje, duke u përballur me Lamine Yamalin. Mbrojtësi spanjoll ia kufizoi ndjeshëm ndikimin yllit të Barcelonës dhe fitoi pikë të rëndësishme në garën për një vend në formacionin titullar.
Në fillim të sezonit, paraqitjet e tij ishin kritikuar, ndërsa konkurrenca me Alvaro Carrerasin ia kishte vështirësuar edhe më shumë sigurimin e minutave. Megjithatë, ajo që tregoi në El Clasico duket se ka ndikuar në vlerësimin e Mourinhos për të.
Edhe Dean Huijsen ka rifituar besimin e trajnerit. Qendërmbrojtësi kishte gabuar në disa ndeshje të mëparshme, por kundër Barcelonës luajti me siguri dhe pjekuri, duke dëshmuar se mund të jetë i rëndësishëm për mbrojtjen e skuadrës.
Mourinho çmon veçanërisht aftësinë e Huijsenit për të ndërtuar lojën që nga prapavija. Paraqitja në Camp Nou mund t’i sjellë qendërmbrojtësit më shumë minuta në vazhdim të sezonit.
Përballja me Barcelonën i dha gjithashtu Bernardo Silvas mundësinë të dëshmojë se mbetet një alternativë e vlefshme në mesfushën e Real Madridit.
Në fillim të sezonit, portugezi kishte luajtur pak, si pasojë e gjendjes fizike dhe zgjedhjeve taktike të Mourinhos. Në El Clasico, ai qëndroi në fushë për më shumë se një orë dhe ndihmoi në presionin ndaj kundërshtarit e në qarkullimin e topit.
Kontributi i tij në aksionin që solli golin e parë ishte një tjetër shenjë se mund të marrë rol më të madh në planet e trajnerit.
Camavinga, ndonëse e nisi takimin si rezervë, u bë një nga lojtarët kryesorë të fitores. Pas hyrjes në lojë, mesfushori francez i dha skuadrës energji dhe intensitet.
Në minutën e 87-të, ai kaloi Pau Cubarsin dhe pasoi për Mbappen, i cili shënoi golin që i siguroi Real Madridit tri pikët. Kjo paraqitje i ka forcuar pozitat Camavingas dhe i ka dhënë Mourinhos një mundësi të rëndësishme për ndeshjet e ardhshme.
Sipas mediave spanjolle, rikthimi i këtyre katër futbollistëve në formë i ka shtuar ndjeshëm alternativat e trajnerit portugez. Tani Mourinho synon të rikthejë edhe Vinicius Juniorin në nivelin e tij më të mirë.
Trajneri pret gjithashtu rikthimin gradual të Eder Militaos, Ferland Mendyt, Rodrygos dhe Raul Asencios, ndërsa po shqyrton t’u japë më shumë hapësirë Trent Alexander-Arnoldit dhe Brahim Diazit.
Nëntori pritet të jetë një muaj vendimtar për Cucurellan, Huijsenin, Bernardo Silvan dhe Camavingan. Pas mundësisë së re që kanë fituar, ata synojnë të forcojnë vendin e tyre në formacionin e Real Madridit.