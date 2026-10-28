Studentët hyjnë në Fakultetin e Ekonomisë: Bojkotoni mësimin, bashkohuni me ne!

Studentët hyjnë në Fakultetin e Ekonomisë: Bojkotoni mësimin, bashkohuni me ne!

Me thirrjen “Bashkohuni me ne!”, protestuesit kanë hyrë në Fakultetin e Ekonomisë, ku u kanë bërë apel studentëve të lënë auditorët dhe t’i bashkohen protestës.

Lëvizja vjen në kuadër të marshimit të studentëve në Tiranë, të cilët kanë vijuar protestën nga Ministria e Arsimit drejt Kryeministrisë dhe institucioneve të tjera.

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Studentët kanë deklaruar se do të vijojnë qëndresën dhe bojkotin deri në ndryshimin e situatës, duke këmbëngulur në kërkesat e tyre politike.

Ndër kërkesat kryesore të artikuluara gjatë protestave janë dorëheqja e kryeministrit Edi Rama dhe krijimi i një qeverie tranzitore. Me protestat e studentëve jane bashkuar edhe pedagoget.


Shtuar 28.10.2026 13:16

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