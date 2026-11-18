Jose Mourinho ka treguar se vendimi për t’u larguar nga Real Madridi në vitin 2013 erdhi nga dashuria për klubin dhe bindja se skuadra kishte nevojë për një trajner me profil tjetër.
Portugezi foli për këtë gjatë një ceremonie të mbajtur të martën në qendrën stërvitore të klubit, organizuar nga Shkolla e Diplomuar e Real Madridit – Universiteti Evropian, ku iu drejtua studentëve.
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“Mund të kisha qëndruar në vitin 2013. Megjithatë, u largova sepse e doja klubin dhe mendoja se në atë moment skuadra nuk kishte nevojë për një trajner si unë”, tha Mourinho.
Sipas tij, vlerat e Real Madridit shkojnë përtej numrit të trofeve: madhështia e klubit pasqyrohet edhe në parimet dhe sjelljen e tij në sport e në shoqëri.
Mourinho është rikthyer në Bernabeu 13 vjet pas periudhës së parë si trajner i madrilenëve. Ai tha se koha larg klubit e ka ndihmuar të kuptojë më qartë se si shihet Real Madridi jashtë Spanjës.
Trajneri sqaroi se largimi i tij më 2013 lidhej me atë që i duhej skuadrës në atë periudhë, jo me mungesën e dashurisë apo të lidhjes së tij me klubin.
Gjatë fjalimit, ai trajtoi edhe anën e vështirë të punës së trajnerit, duke u ndalur te vetmia dhe përgjegjësia që mbart ky rol.
“Edhe kur ke pranë një staf që të mbështet, trajneri mbetet gjithmonë vetëm dhe kjo nuk është e lehtë. Duhet të dish t’i mbash të fshehura dobësitë”, u shpreh ai.
Mourinho foli gjithashtu për lidhjen e të atit me historinë e Real Madridit dhe admirimin e tij për legjendën Alfredo Di Stefano.
Ai kujtoi edhe ndeshjen për nder të Paco Genton në “Santiago Bernabeu”, ku Eusebio luajti i veshur me fanellën e Real Madridit.