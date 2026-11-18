Një ditë para takimit të shumëpritur me presidentin amerikan Donald Trump, presidenti kinez Xi Jinping dhe ai rus Vladimir Putin kanë intensifikuar qëndrimet kritike ndaj Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve perëndimorë. Në qendër të deklaratave të tyre ishin tregtia e lirë, sanksionet dhe riformatimi i rendit ndërkombëtar.
Gjatë ceremonisë hapëse të samitit të biznesit të Bashkëpunimit Ekonomik Azi-Paqësor (APEC), të mbajtur në qytetin kinez Shenzhen, Xi u pozicionua në mbështetje të bashkëpunimit ndërkombëtar dhe tregtisë së lirë. Në të njëjtin aktivitet, Putin këmbënguli se masat ndëshkuese të Perëndimit nuk kanë arritur ta dobësojnë ekonominë ruse.
Të lidhura
None found
Xi u kërkoi shteteve të refuzojnë proteksionizmin dhe të forcojnë sistemin tregtar shumëpalësh. Sipas tij, tregjet globale duhet të mbeten të hapura, ndërsa zinxhirët ndërkombëtarë të furnizimit duhet të ruhen.
Udhëheqësi kinez deklaroi gjithashtu se Pekini do të vazhdojë financimin e industrisë dhe teknologjisë, si dhe përpjekjet për një hapje më të madhe të tregjeve kineze.
Ndryshe nga Xi, Putin përdori një gjuhë më konfrontuese ndaj Perëndimit. Ai i përshkroi fuqitë perëndimore si “ish-hegjemonë”, ndërsa Evropën e paraqiti si një hapësirë që po përjeton “rënie poshtëruese”.
Presidenti rus argumentoi se sanksionet, tarifat dhe kufizimet e eksporteve nuk janë më në gjendje të pengojnë rritjen ekonomike të vendeve që synojnë të dëmtojnë. Putin tha se presioni ndaj Rusisë nuk ka prodhuar efektin e pritshëm dhe se ekonomia ruse ka rezistuar përballë kufizimeve.
Pas përfundimit të fjalimeve, Xi dhe Putin zhvilluan një bisedë dypalëshe. Të dy liderët rikonfirmuan afrimitetin mes Kinës dhe Rusisë, si dhe synimin për ndërtimin e një “bote shumëpolare”, në të cilën ndikimi global të mos mbetet i përqendruar vetëm te fuqitë tradicionale perëndimore.
Takimi i ardhshëm mes Xi, Putin dhe Trump ka shkaktuar shqetësim në kryeqytetet e Evropës dhe Azisë, ku situata është krahasuar me Konferencën e Jaltës të vitit 1945.
Gjatë asaj konference, drejtuesit e Shteteve të Bashkuara, Britanisë dhe Bashkimit Sovjetik diskutuan organizimin e rendit botëror pas Luftës së Dytë Botërore dhe përcaktuan sferat e ndikimit.
Shqetësimi aktual lidhet me mundësinë që një marrëveshje mes tri fuqive të mëdha të ndikojë në të ardhmen e shteteve më të vogla, pa u marrë në konsideratë të mjaftueshme interesat e tyre.
Kremlini i ka cilësuar këto paralele si “lojëra të shkencëtarëve politikë”, megjithëse ka pranuar se takimi mund të ketë pasoja të rëndësishme për zhvillimet në arenën ndërkombëtare.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump pritet të udhëtojë drejt Kinës nga Manila. Gjatë vizitës së tij në Filipine, ai ka zhvilluar bisedime për zgjerimin e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes.
Udhëtimi zhvillohet në një periudhë përplasjesh mes Pekinit dhe Manilës lidhur me pretendimet territoriale në Detin e Kinës Jugore. Në të njëjtën kohë, Uashingtoni po thellon bashkëpunimin me aleatët e tij në këtë rajon.
Trump ka përmendur edhe mundësinë e një takimi me liderin e Koresë së Veriut, Kim Jong Un, gjatë qëndrimit në Kinë. Megjithatë, deri tani nuk është dhënë konfirmim për zhvillimin e një takimi të tillë.
Agjenda e bisedimeve mes tre liderëve pritet të përfshijë luftën në Ukrainë, situatën në Iran, konfliktet tregtare mes Uashingtonit dhe Pekinit, garën për inteligjencën artificiale dhe kontrollin e armëve bërthamore.
Edhe pse takimi shihet si i rëndësishëm, ende nuk dihet nëse Xi, Putin dhe Trump do të përpiqen të arrijnë marrëveshje konkrete apo nëse bisedimet do të kufizohen kryesisht në paraqitjen e qëndrimeve të tyre për krizat kryesore ndërkombëtare.