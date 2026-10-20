Mourinho sheh te Guler çelësin e ri për mesfushën e Real Madridit

Mourinho sheh te Guler çelësin e ri për mesfushën e Real Madridit

Jose Mourinho, trajneri i Real Madridit, po bindet çdo ditë e më shumë se Arda Guler mund të jetë pikërisht elementi që i mungon mesfushës së ekipit për të shtuar kontrollin, qetësinë dhe krijimtarinë në lojë, sipas asaj që shkruan e përditshmja spanjolle Diario AS.

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Talenti turk po kalon një sezon mjaft pozitiv, duke regjistruar dy gola dhe pesë pasime vendimtare në 10 ndeshje të luajtura deri tani.

Sidoqoftë, 21-vjeçari është përdorur kryesisht në krahun e djathtë, në një rol më sulmues, ku ka pasur mundësinë të japë kontribut të drejtpërdrejtë në fazën e fundit të aksioneve.

Tani, Mourinho po mendon seriozisht ta zhvendosë Gulerin në zemër të mesfushës, si një nga dy lojtarët në pozicionin e njohur si double pivot.

Në këtë rol, lojtari turk do të merrte më shumë përgjegjësi për ndërtimin e lojës, shpërndarjen e topit dhe menaxhimin e ritmit të ndeshjes.

Deri më tani, Aurelien Tchouameni dhe Federico Valverde kanë qenë dyshja kryesore që Mourinho ka zgjedhur për mesfushën. Megjithatë, bashkëpunimi i tyre është vënë në dyshim për mungesë krijimtarie në pasime dhe për vështirësitë që hasin kur duhet të thyejnë presionin kundërshtar gjatë nisjes së aksioneve nga mbrojtja.

Pikërisht këtu Guler mund t’i japë Real Madridit një tjetër dimension, falë leximit të lojës, aftësisë për të zbuluar hapësira dhe saktësisë në pasime.

Mourinho është i bindur se këto cilësi do ta ndihmojnë skuadrën të dominojë më shumë në qendër të fushës.

Ndërkaq, fakti që Valverde mund të luajë edhe në të djathtë, qoftë si mbrojtës ose si anësor sulmues, i krijon Mourinhos më shumë hapësirë për të riformatuar formacionin dhe për të shfrytëzuar më mirë potencialin e lojtarëve që ka në dispozicion.


Shtuar 20.10.2026 10:10

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