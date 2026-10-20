A do të largohet Hamza nga drejtimi i PDK-së? Jakupi tregon pasojat e një gare të re brenda partisë

Deklarata e Bedri Hamzës se nuk planifikon të rikandidojë për postin e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës ka hapur debat mbi të ardhmen e udhëheqjes së partisë dhe arsyet që mund të kenë çuar në këtë qëndrim.
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Analisti Zejnulla Jakupi, në një prononcim për “Bota sot”, thotë se paralajmërimi duhet trajtuar me kujdes. Sipas tij, në situatën aktuale PDK-ja ka më shumë nevojë për stabilitet dhe vijimësi sesa për një proces të ri zgjedhor brenda partisë.
Jakupi vlerëson se vendimi i mundshëm i Hamzës për të mos kërkuar një mandat tjetër nuk duhet parë menjëherë si tregues i një rezultati të dobët politik.
“Raportimet për një largim të mundshëm të Bedri Hamzës nga drejtimi i PDK-së nuk do të duhej të interpretoheshin me nxitim, pasi ato nuk nënkuptojnë domosdoshmërisht se kryetari duhet të ndryshohet. Përkundrazi, ky diskutim mund të shihet si argument për vazhdimin e tij në krye të partisë, duke pasur parasysh rolin balancues, qasjen e matur dhe stilin politik jo të prirur ndaj përplasjeve të vazhdueshme”, shprehet ai.
Sipas analistit, PDK-ja ka nevojë për një drejtim që ruan ekuilibrat e brendshëm dhe nuk prodhon tensione të panevojshme politike.
“Në këtë periudhë, PDK-së i duhen uniteti, stabiliteti dhe vazhdimësia. Z. Hamza ka treguar një qasje më gjithëpërfshirëse dhe më pak konfrontuese, elemente që marrin rëndësi të veçantë në një kohë kur partia përballet me sfida të ndjeshme politike dhe institucionale”, thekson Jakupi.
Ai nënvizon se problemi kryesor nuk qëndron te zëvendësimi i një emri me një tjetër, por te ruajtja e balancës mes strukturave të partisë.
“Sami Lushtaku dhe Vlora Çitaku, për shkak të profileve dhe qasjeve të ndryshme politike, përbëjnë figura të rëndësishme për strukturën e PDK-së. Sfida është që të ruhet ekuilibri mes përvojës, energjisë politike dhe nevojës për konsensus, jo thjesht të zëvendësohet një figurë me një tjetër”, deklaron ai.
Jakupi paralajmëron se hapja e një gare të re për kryetar mund të shkaktojë pasiguri dhe debate të brendshme, ndërsa PDK-ja ka përballë çështje më të rëndësishme politike e institucionale.
“Zhvillimet që lidhen me Hagën dhe pasojat e tyre politike e institucionale kërkojnë përgjegjësi, koordinim dhe një qëndrim të qartë. Në një rrethanë të tillë, nisja e një procesi të ri për zgjedhjen e kryetarit mund të sjellë pasiguri të panevojshme, të nxisë përplasje të brendshme dhe të ndikojë në orientimin politik të partisë”, thotë ai.
Analisti kujton se çdo ndryshim në krye të PDK-së mund të prekë jo vetëm përbërjen drejtuese, por edhe strategjinë, prioritetet dhe mënyrën e pozicionimit politik të subjektit.
“Ndryshimi i udhëheqjes nuk është vetëm një çështje emrash. Ai mund të shoqërohet me rishikim të prioriteteve, strategjisë dhe qëndrimeve të partisë ndaj zhvillimeve në vend. Prandaj, vendimi duhet të merret duke pasur parasysh jo vetëm interesat e brendshme të PDK-së, por edhe përgjegjësinë ndaj elektoratit dhe proceseve politike në Kosovë”, shprehet Jakupi.
Ai i referohet gjithashtu qëndrimit të Bedri Hamzës gjatë natës së votimeve për presidenten, duke theksuar se pozicioni i kryetarit të një partie mund të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimet institucionale.
“Qëndrimi i z. Hamza në natën kur u zhvilluan votimet lidhur me presidenten meriton të analizohet në kuadër të vendimeve dhe qëndrimeve të tij politike. Ky rast tregon se pozicionimi i kryetarit të një partie mund të ketë ndikim të drejtpërdrejtë në institucionet dhe se një ndryshim në udhëheqje mund të sjellë edhe mënyra të tjera të marrjes së vendimeve politike”, deklaron ai.
Jakupi mendon se fokusi i PDK-së duhet të jetë ruajtja e unitetit, forcimi i strukturave dhe përballimi i sfidave të ardhshme, jo krijimi i një krize të re të brendshme.
“Në vend që të përqendrohet te gara për një kryetar të ri, PDK-ja do të duhej të prioritizonte unitetin, konsolidimin e strukturave dhe përballimin e sfidave që e presin. Vazhdimi i përbërjes aktuale, me z. Hamzën në krye, mund të garantojë stabilitet në një periudhë kur partisë i nevojiten koordinimi dhe qartësia politike”, thekson ai.
Sipas analistit, debati nuk duhet të kufizohet vetëm te emri i personit që do të drejtojë PDK-në, por duhet të përfshijë edhe modelin e udhëheqjes që i shërben më mirë stabilitetit të saj.
“PDK-ja duhet të tregojë se di t’i menaxhojë sfidat pa prodhuar kriza të panevojshme të brendshme. Pyetja nuk është vetëm kush do të jetë kryetar, por edhe cili model drejtimi i shërben më mirë stabilitetit të partisë dhe interesit të saj politik. Në rrethanat e tanishme, vijimësia, ruajtja e balancës së brendshme dhe një qasje jokonfrontuese duhet të jenë ndër prioritetet kryesore të PDK-së”, përfundon Zejnulla Jakupi për “Bota sot”.