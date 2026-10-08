Mourinho nis riformatimin e Real Madridit, Lunin dhe Asencio jashtë planeve

Jose Mourinho po analizon nga afër përbërjen e Real Madridit në muajt e parë në krye të skuadrës dhe ka filluar të përcaktojë se cilët lojtarë nuk hyjnë në planet e tij.
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Trajneri portugez u kthye këtë verë me synimin për ta rikthyer klubin te trofetë. Sipas The Athletic, ai ka veçuar dy futbollistë të ekipit të parë që këtë sezon nuk kanë zbritur ende në fushë: portierin Andriy Lunin dhe mbrojtësin Raul Asencio.
Për Asencion, kjo shënon një përmbysje të dukshme të situatës. Dy sezone më parë, nën drejtimin e Carlo Ancelottit, ai u ngjit nga akademia në ekipin e parë dhe pati një shpërthim të rëndësishëm.
Por problemet fizike, forma në rënie dhe disa çështje jashtë fushës e kanë shtyrë mbrojtësin më larg rolit që kishte më parë. Ai iu nënshtrua një operacioni më 1 tetor dhe pritet të jetë jashtë deri në fillim të vitit 2027, çka nënkupton një periudhë të gjatë rehabilitimi.
Mourinho e vizitoi pas ndërhyrjes kirurgjikale për t’i shprehur mbështetjen, por klubi ishte përpjekur ta largonte Asencion që në afatin kalimtar të verës. Një transferim i mundshëm vështirësohet nga kontrata: sezonin e kaluar ai rinovoi për katër vite dhe përfiton pagë të lartë.
Rasti i Lunin lidhet vetëm me zgjedhjet sportive. Ukrainasi pati rol të rëndësishëm në triumfin e fundit të Real Madridit në Ligën e Kampionëve, kur spikati në periudhën që Thibaut Courtois mungoi.
Megjithatë, pavarësisht paraqitjeve dhe rinovimit të kontratës deri në vitin 2030 vetëm një vit më parë, Lunin nuk duket se është pjesë e planeve afatgjata të Mourinhos.
Drejtuesit e Real Madridit duhet tani të ulin shpenzimet për paga dhe të krijojnë vend në skuadër për përforcime në afatin kalimtar të janarit. Në këtë kuadër, largimi i Lunin dhe Asencios mund të jetë ndër çështjet më të vështira që klubi do të duhet të zgjidhë gjatë muajve të ardhshëm.