Mourinho kërkon yllin e Manchester Cityt, Real Madridi synon transferimin e Cherkit

Real Madridi e ka vendosur Rayan Cherkin ndër prioritetet për merkaton e verës, pas kërkesës së trajnerit Jose Mourinho, raportojnë mediat.
Madrilenët po shqyrtojnë përforcimin e sulmit në rast se largohen lojtarë nga skuadra. Cherki vlerësohet për cilësinë dhe krijimtarinë që mund t’i shtojë repartit ofensiv, por transferimi i tij pritet të kushtojë shumë.
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Burime mediatike angleze bëjnë të ditur se Real Madridi e di që për të siguruar shërbimet e reprezentuesit francez mund të nevojitet një ofertë mbi 100 milionë euro.
Mourinho thuhet se e kërkon 23-vjeçarin për shkak se ai mund të luajë si në krahun e djathtë të sulmit, ashtu edhe si mesfushor ofensiv.
Interesimi për Cherkin lidhet me problemet e përsëritura fizike të Rodrygos dhe me mundësinë që Brahim Diazi të largohet gjatë afatit kalimtar të janarit.
Raportohet se Diazi kërkon më shumë minuta në fushë, pasi roli i tij në skuadër është zvogëluar gjatë sezonit 2026/27.
Megjithatë, transferimi nuk pritet të realizohet lehtë. Manchester City nuk dëshiron të ndahet pa rezistencë nga lojtarët kryesorë dhe e konsideron Cherkin pjesë të rëndësishme të projektit sportiv.
Si rrjedhojë, Real Madridit do t’i duhet të paraqesë një ofertë me nëntë shifra për të hapur rrugën e negociatave.