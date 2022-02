Momenti kur Chiesa me paterica përqafon Vlahovic (VIDEO)

“Unë e njoh këtë!”. “Oh, e njeh atë?”. “Po, unë e njoh atë”.

Dusan Vlahovic dhe Federico Chiesa u takuan sërish (dhe u përqafuan me dashuri) sot në dhomat e zhveshjes së Juventusit. Mezi presin ta bëjne atë, me më shumë entuziazëm, në fushë.

Por pas disa kohësh, pasi Chiesa ende lëviz me paterica pas dëmtimit të rëndë dhe operacionit në gjurin e majtë. Video është publikuar nga i njëjti klub i Juventusit në profilet e tyre sociale.

BASHKË- Një çift te Juventusi që tifozët e Fiorentinës do të kishin dashur ta shijonin për një kohë të gjatë me fanellën vjollce. Kjo nuk ndodhi për shkak të dinamikës së merkatos, edhe nëse miqësia që lindi në vitet fiorentine ka vazhduar edhe në distancë dhe tani ajo vetëm mund të forcohet.

Ndërsa presin që Chiesa të kthehet në fushë, dy sulmuesit do të jenë në gjendje të përsosin marrëveshjen me sfida të gjata në Playstation, siç bënë në Firence.

Chiesa dhe Vlahovic luajtën së bashku midis viteve 2018 dhe 2020, kur Federico ishte tashmë një siguri e Fiorentinës dhe Dusan, 18-vjeçari premtues i ekipit Primavera.

Herën e tyre të parë bashkë më 26 shtator 2018, në finalen e Inter-Fiorentinës.

Më pas, rrugët e tyre u kryqëzuan sërish në dy vitet në vijim, ku pikën më të lartë e arritën më 16 shkurt në Sampdoria-Fiorentina 1-5, kur Chiesa dhe Vlahovic hynë të dy në rrjetë. Fiorentina ëndërronte për një të ardhme të rritur me atë çift.

Tani ai do të përpiqet të shijojë Juventusin.