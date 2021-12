Moment i pazakontë, lojtari ndëshkon kundërshtarin me kartonin e verdhë (VIDEO)

Mbrëmë (e enjte), në fitoren 2-1 të America de Cali ndaj Alianza Petrolera ndodhi një gjë e pazakontë.

Larry Angulo shënoi golin e fitores në minutën e 97-të dhe pati një kontroll të VAR-it, i cili shkaktoi protesta nga Alianza.

Gjyqtari shkoi t’i tregonte lojtarit kartonin e verdhë, por teksa ai nxorri kartonin, i ra në fushë.

Lojtari kolumbian Marlon Torres mori kartonin pasi kishte rënë në fushë dhe ndëshkoi lojtarin kundërshtar./h.ll/albeu.com

I have only just learned who Marlon Torres is and, for this, he is my new favourite player. pic.twitter.com/6ntO0zsmkp

— Euan McTear (@emctear) December 10, 2021